Hombre señalado de agredir a su mamá, hija y expareja fue enviado a prisión

A la cárcel fue enviado un hombre señalado de maltratar física, verbal y psicológicamente a su mamá, su exesposa y su hija de 12 años, residentes en Tierralta, Córdoba. El sujeto fue capturado el pasado 19 de agosto, en el barrio Caribe de Medellín, en el departamento de Antioquia.

El detenido fue judicializado por el delito de violencia intrafamiliar, informó la Fiscalía General de la Nación. (Lea también: A prisión en Bogotá, hombre que maltrató a expareja y le decía que no tenía miedo a ser denunciado)



Así habría atacado a sus tres víctimas

El ente acusador reveló que los maltratos se dieron en octubre de 2025. “Según la investigación, las agresiones estarían relacionadas con maltratos físicos y verbales, dirigidos, inicialmente, contra su exesposa”, detalló la Fiscalía.

A su hija de 12 años, indica la entidad, la habría golpeado en distintas partes del cuerpo y, además, espiaba las conversaciones telefónicas que tenía la niña y los mensajes que recibía en redes. “Incluso, se investiga si cuando la abuela de la menor de edad intentaba defenderla, su hijo también la agredía físicamente”, detalló el ente acusador. (Lea también: Hombre es señalado de asesinar y agredir sexualmente a su mamá en Bogotá: detalles del caso)



Tras la denuncia contra el maltratador, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Córdoba, con el apoyo de uniformados de la Sijín de la Policía Nacional, capturaron al procesado. Sin embargo, durante las audiencias preliminares el hombre negó ser responsable de los delitos que le fueron imputados. Pese a esto, por orden judicial el señalado maltratador fue privado de la libertad y enviado a un centro carcelario.



Cifras reportadas por la Defensoría del Pueblo indican que se han reportado 57.860 casos de violencia intrafamiliar contra mujeres en Colombia entre el 1 de enero y el 31 de julio de 2026. De estos, 48.032 corresponden a víctimas mayores de 18 años, 7.439 a niñas y adolescentes y 489 a lesbianas o con una "orientación sexual no hegemónica".

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POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL