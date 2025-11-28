En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
WILMAR MEJÍA
CANTÓN NORTE
CORRUPCIÓN UNGRD
DUA LIPA EN COLOMBIA
SELECCIÓN COLOMBIA, EN VIVO HOY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Impresionante rescate de 9 mineros en manos de disidencias: estaban amarrados con cadenas

Impresionante rescate de 9 mineros en manos de disidencias: estaban amarrados con cadenas

Una de las víctimas reveló que que estas cadenas se usaron para amarrarlos del cuello, las manos y los pies. Dos personas fueron capturadas por las autoridades.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 28 de nov, 2025
Comparta en:
Impresionante rescate de 9 mineros en manos de disidencias: estaban amarrados con cadenas

Publicidad

Publicidad

Publicidad