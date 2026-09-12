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Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Alia Dimax, colombiano señalado de liderar red de sicarios, estaba preso en Panamá con nombre falso

Alia Dimax, colombiano señalado de liderar red de sicarios, estaba preso en Panamá con nombre falso

Autoridades informaron que el sujeto terminó de pagar una condena por el delito de blanqueo de capitales y después, en un albergue migratorio, se develó su verdadera identidad.

Por: EFE
Actualizado: 12 de sept, 2026
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Alias Dimax, colombiano detenido en Panamá
Alias Dimax, colombiano detenido en Panamá
@migracionpanama

Un sujeto buscado en Colombia por su presunta vinculación a una red de sicarios estuvo preso en Panamá por blanqueo de capitales bajo un nombre falso y su verdadera identidad fue descubierta cuando terminó su condena y fue trasladado a un centro migratorio para su deportación, informaron las autoridades panameñas.

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Se trata de Juan Carlos Castillo Vaca, conocido con el alias de Dimax, quien mantiene una orden de captura en Colombia "por el delito de fuga de presos, además de una condena de 500 meses de prisión por su vinculación a una organización criminal en el Departamento del Valle del Cauca, procesada por delitos contra la seguridad pública, homicidio y extorsión".

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Así lo indicó un comunicado del Servicio Nacional de Migración (SNM) panameño, que explicó que este ciudadano cumplió en Panamá una condena a 48 meses de prisión por un delito de blanqueo de capitales bajo el nombre falso de Gabriel Ángel Lozano Verona.

"Al tratarse de un ciudadano extranjero que culminó dicha sanción penal, fue remitido al albergue migratorio para el trámite correspondiente" y allí, tras un intercambio directo de información y cotejo de datos con la sede de Interpol y las autoridades de Colombia "se determinó que su identidad real corresponde a Juan Carlos Castillo Vaca".

La organización criminal a la que supuestamente pertenece Dimax "habría estado involucrada en un atentado sicarial cometido con un fusil y otros tipos de armas el pasado 28 de agosto de 2025 en el barrio El Retiro", agregó el comunicado de las autoridades migratorias panameñas.

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Castillo Vaca fue remitido a la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional para que se continúe con los trámites requeridos en éste tipo de casos, agregó la oficina migratoria sin aportar más detalles.

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En Colombia, alias Dimax es señalado de ser el líder de un grupo delincuencial que realiza actividades criminales homicidios, extorsiones, hurtos y secuestros en Cali.

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