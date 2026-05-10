Ojo con la compra de billetes de lotería en Colombia: desarticulan banda que los falsificaba

Las autoridades desarticularon a una red delincuencial dedicada a la falsificación y comercio de billetes de lotería. De acuerdo con la Fiscalía, esta organización se habría valido de empresas de mensajería del comercio formal para movilizar el material ilícito y distribuirlo al menudeo a través de las personas que se dedican a vender este tipo de juego de azar. En total, seis personas fueron detenidas, quienes serían integrantes de esta banda. Las detenciones se dieron en Bogotá y en Medellín.



Identidad de los capturados por falsificación de billetes de lotería en Colombia

El ente investigador indicó, en cuanto a los capturados, que se trata de Héctor Fabio Ramírez, conocido como alias El Motas, quien presuntamente se encargaba de la distribución del dinero ilegal; Kevin Correa Cabrera, señalado de concebir y producir el material ilícito aprovechando su vínculo con un establecimiento de impresión; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, quien habría sido responsable de adquirir los insumos necesarios para la producción clandestina; y Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, vinculado a la fabricación fraudulenta de billetes de lotería. También figuran los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, quienes presuntamente utilizaban como fachada un punto de venta de juegos de suerte y azar en Medellín para distribuir los productos ilegales, valiéndose de una red de loteros.

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La Fiscalía también dijo que, durante las diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de estas seis personas, se les incautó dinero en efectivo, en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, los cuales sumaron más de 57 millones de pesos, además de 56.330 dólares. También les confiscaron 412 billetes de lotería adulterados, correspondientes a sorteos que iban a realizarse en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros.

Estas conductas criminales, desarrolladas de manera masiva, según el ente investigador, habrían causado un impacto negativo en la economía del país, afectado los recursos destinados al sistema de salud y lesionado el patrimonio de comerciantes y ciudadanos.



Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los seis presuntos involucrados, según su rol individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito del monopolio rentístico y falsedad en documento público.



Cinco de ellos quedaron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario y otro más con detención domiciliaria mientras se adelantan las investigaciones y se define su responsabilidad en esto hechos delictivos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

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