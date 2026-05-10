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Ojo con la compra de billetes de lotería en Colombia: desarticulan banda que los falsificaba

Esta organización habría usado empresas de mensajería del comercio legal para transportar los tiquetes falsos y distribuirlos al por menor mediante personas dedicadas a la venta de este tipo de juegos de azar.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 10 de may, 2026
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Pilas con la compra de billetes de lotería en Colombia: desarticulan banda que los falsificaba
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Canva

Las autoridades desarticularon a una red delincuencial dedicada a la falsificación y comercio de billetes de lotería. De acuerdo con la Fiscalía, esta organización se habría valido de empresas de mensajería del comercio formal para movilizar el material ilícito y distribuirlo al menudeo a través de las personas que se dedican a vender este tipo de juego de azar. En total, seis personas fueron detenidas, quienes serían integrantes de esta banda. Las detenciones se dieron en Bogotá y en Medellín.

Identidad de los capturados por falsificación de billetes de lotería en Colombia

El ente investigador indicó, en cuanto a los capturados, que se trata de Héctor Fabio Ramírez, conocido como alias El Motas, quien presuntamente se encargaba de la distribución del dinero ilegal; Kevin Correa Cabrera, señalado de concebir y producir el material ilícito aprovechando su vínculo con un establecimiento de impresión; Juan José Cárdenas Candela, alias Muelas, quien habría sido responsable de adquirir los insumos necesarios para la producción clandestina; y Dagoberto William León Ruiz, alias Dago, vinculado a la fabricación fraudulenta de billetes de lotería. También figuran los hermanos Omar Darío y Julio César Rangel Moreno, quienes presuntamente utilizaban como fachada un punto de venta de juegos de suerte y azar en Medellín para distribuir los productos ilegales, valiéndose de una red de loteros.

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La Fiscalía también dijo que, durante las diligencias de registro y allanamiento que permitieron la captura de estas seis personas, se les incautó dinero en efectivo, en denominaciones de 20.000, 50.000 y 100.000 pesos, los cuales sumaron más de 57 millones de pesos, además de 56.330 dólares. También les confiscaron 412 billetes de lotería adulterados, correspondientes a sorteos que iban a realizarse en la ciudad de Bogotá y los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá, entre otros.

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Estas conductas criminales, desarrolladas de manera masiva, según el ente investigador, habrían causado un impacto negativo en la economía del país, afectado los recursos destinados al sistema de salud y lesionado el patrimonio de comerciantes y ciudadanos.

Finalmente, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los seis presuntos involucrados, según su rol individual, los delitos de falsificación de moneda nacional o extranjera, tráfico de moneda falsificada, concierto para delinquir, ejercicio ilícito del monopolio rentístico y falsedad en documento público.

Cinco de ellos quedaron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario y otro más con detención domiciliaria mientras se adelantan las investigaciones y se define su responsabilidad en esto hechos delictivos.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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