¿Por qué Interpol negó emitir circular roja contra Carlos Ramón González, implicado en caso UNGRD?

La oficina de la Interpol en Francia negó la solicitud de la Fiscalía colombiana para que se emitiera una nueva circular roja con el propósito de capturar al exdirector del DAPRE y exjefe de Inteligencia Carlos Ramón González, quien es señalado de estar involucrado en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).

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El organismo internacional dijo en un comunicado que tiene prohibido involucrarse en situaciones políticas de un país, y añadió que como el señor Carlos Ramón González hoy goza de asilo político en Nicaragua, esa circular roja no puede emitirse. Cabe recordar que, el pasado 7 de abril, la Interpol había bajado la circular contra el exdirector del Dapre de su plataforma mundial, razón por la cual la Fiscalía había pedido reactivarla.

Eso significa que el señor González, quien fue mano derecha del presidente Gustavo Petro, podrá ir a cualquier lugar del mundo, menos a Colombia, pues en el país está vigente la orden de captura y es considerado como prófugo de la justicia por los delitos investigados en el escándalo de corrupción de la UNGRD, por los cuales estuvieron presos dos exmnistros del Gobierno.



¿Por qué investigan a Carlos Ramón González?

González es investigado por su presunta participación en el desvío de recursos de la UNGRD para pagar coimas a congresistas a cambio de apoyo legislativo. Según la Fiscalía, que lo imputó por los delitos de cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos, parte del dinero usado en el ilícito provenía de un contrato para la compra de cuarenta carrotanques destinados a abastecer de agua al desértico departamento de La Guajira.



Militante del partido Alianza Verde y excompañero de Petro en la guerrilla del M-19, González supuestamente ordenó los pagos ilícitos a través de la exconsejera Presidencial para las Regiones Sandra Ortiz, según el testimonio de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD.



En diciembre del año pasado fue protagonista de un escándalo por un video en el cual disfrutaba de una fiesta vallenata en la embajada de Nicaragua. La cancillería dijo en su momento que La Cancillería informó en su comunicado que se abrió una investigación disciplinaria "a fin de establecer las posibles responsabilidades del Encargado de Negocios a.i. y/o demás funcionarios de la Embajada de Colombia en Nicaragua".

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Por su parte, el presidente Gustavo Petro dijo en su cuenta de X: "Nosotros no tenemos embajador en Nicaragua. Nicaragua no dio beneplácito a la sanandresana Vilma Jay". Y sentenció: "Los responsables de la fiesta deben salir de inmediato de sus cargos", aunque no mencionó ningún nombre en específico.

LAURA VALENTINA MERCADO

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