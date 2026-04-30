Reportan incendio de vehículo en la localidad de Kennedy: tráfico afectado sobre av. Ciudad de Cali

Las autoridades de tránsito y el Cuerpo Oficial de Bomberos atienden un incendio vehicular en la localidad de Kennedy. El hecho se dio específicamente en la avenida Ciudad de Cali con calle 7D. Se trata del furgón de un tractocamión. Por ahora no se reportan personas lesionadas.



¿Qué se supo del incendio vehicular en la localidad de Kennedy?

La cuenta Bogotá Tránsito, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad, reportó sobre las 12:45 p. m. el incendio vehicular y compartió un video en donde se ve la columna de humo negro proveniente de la emergencia. Las autoridades recomendaron tomar vías alternas, como la avenida Guayacanes y la avenida de Las Américas.

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A la 1:02 de la tarde, actualizaron que el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá realizaba la atención y el control del incendio del camión. Asimismo, informaron que el Grupo guía y agentes civiles permanecen en el sector para hacer la gestión del tráfico. A la 1:30 p. m. dieron a conocer que los especialistas finalizan labores en el control del incendio y se restableció la movilidad en el punto.

[12:45 p.m.] #GestiónDelTráfico | Incendio vehicular en la localidad de Kennedy en la Av. Cali con calle 8, sentido sur-norte. 🚒@BomberosBogota en desplazamiento. ⭕️Vías alternas: Av. Guayacanes y Av. Americas pic.twitter.com/vbvAMND1u7 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026