Habrá pico y placa regional este domingo 3 de mayo para entrar a Bogotá: ojo a los horarios

Este domingo 3 de mayo se aplicará el pico y placa regional para el ingreso de vehículos particulares a Bogotá. La medida fue confirmada por la Secretaría Distrital de Movilidad como parte del plan retorno por el alto flujo de viajeros que regresan a la ciudad tras el festivo del Día del Trabajo. La restricción busca organizar la entrada a la capital, evitar congestiones en las principales vías y reducir tiempos de desplazamiento durante la tarde del domingo.



¿Qué es el pico y placa regional?

El pico y placa regional es una medida que se aplica en los accesos a Bogotá, no dentro de la ciudad. A diferencia del pico y placa habitual entre semana, esta restricción se utiliza solo en fechas de alto movimiento vehicular, como puentes festivos. Su funcionamiento se basa en horarios escalonados, que permiten el ingreso de vehículos según el último número de la placa, con el fin de repartir la cantidad de carros que entran a la ciudad durante el día. Para este domingo, la medida funcionará en dos franjas horarias claras:



De 12:00 m. a 4:00 p. m.: podrán ingresar a Bogotá los vehículos con placa terminada en número par (0, 2, 4, 6 y 8).

De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: el ingreso estará habilitado solo para vehículos con placa terminada en número impar (1, 3, 5, 7 y 9).

¡Madrúgale al plan éxodo y retorno, ten en cuenta que el próximo domingo 3 de mayo, hay #PicoYPlacaRegional!



La medida funciona así:

✅De 12 m. a 4 p.m. solo ingresan los carros de placa PAR

✅De 4 p.m. a 8 p.m. solo ingresan los carros con placa IMPAR pic.twitter.com/K60R3uj2Km — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 29, 2026

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 de la noche, todos los vehículos podrán ingresar sin restricción. El pico y placa regional se aplicará únicamente en los nueve principales corredores de entrada a Bogotá. Estos son:



Autopista Norte

Autopista Sur

Calle 80

Calle 13 (avenida Centenario)

Carrera Séptima

Vía Suba – Cota

Vía a La Calera

Vía a Choachí

Vía al Llano (avenida Boyacá)

En estos puntos habrá controles de las autoridades de tránsito para verificar el cumplimiento de la restricción durante los horarios establecidos. Aunque el lunes siguiente no es día festivo, las autoridades explicaron que el pico y placa regional se define según el volumen de retorno del domingo, no por la extensión del puente. Históricamente, el mayor ingreso de vehículos ocurre en la tarde del domingo, lo que hace necesaria la aplicación de esta medida para evitar bloqueos prolongados en los accesos a la ciudad.



¿Cuál es la multa por incumplir el pico y placa regional para entrar a Bogotá?

Incumplir el pico y placa regional para ingresar a Bogotá en 2026 constituye la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, que sanciona transitar por sitios u horarios restringidos por la autoridad; para este año, la multa vigente es de $633.200 pesos, valor calculado con la Unidad de Valor Básico (UVB) definida para 2026, y además conlleva la inmovilización del vehículo cuando el comparendo es impuesto en vía, lo que genera costos adicionales por grúa y patios según el tiempo de permanencia.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.



ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL