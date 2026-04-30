Tribunal confirma medida de aseguramiento contra el exministro Velasco por escándalo de la UNGRD

El Tribunal Superior de Bogotá confirmó que se mantiene la medida de aseguramiento contra el exministro Luis Fernando Velasco, uno de los implicados en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). La magistrada encargada del caso determinó que él puede influir dentro de la investigación, "mantenerse en contacto" con quienes hicieron parte del entramado de corrupción, y que es un peligro para la sociedad.

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El pasado 8 de abril, se conoció el escrito de acusación de la Fiscalía contra Velasco y contra Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda. En el documento de 287 páginas, se detalla cómo habrían liderado una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, destinó más de 612.000 millones de pesos para comprar apoyos legislativos mediante la asignación de contratos y proyectos. “Se concertaron entre sí y con otras personas conocidas y desconocidas, para cometer delitos contra la administración pública, con el fin de asegurar las mayorías parlamentarias”, se lee en la acusación.

En otro de los puntos, el ente investigador señaló que “ofrecieron y acordaron ilícitamente con algunos Senadores y Representantes […] direccionar proyectos, contratos o convenios" de la UNGRD. Puntualmente, el archivo describe que el entramado consistió en "comprar congresistas a través de la entrega de contratos cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo de los parlamentarios”. Esto, con el fin de que los senadores y representantes votaran a favor de los proyectos del Gobierno.



Para la Fiscalía, Bonilla y Velasco “lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal”, en la que se “plantearon las líneas base del modus operandi […] consistieron en comprar congresistas”.



El Tribunal Superior de Bogotá dejó en libertad por vencimiento de términos al exministro de Hacienda colombiano Ricardo Bonilla, quien había sido enviado a detención preventiva. Sin embargo, sigue vinculado en el proceso. La magistrada Isabel Álvarez Fernández aseguró en una audiencia que la Fiscalía no presentó el escrito de acusación contra el exministro durante el plazo permitido por la ley, que es de 120 días tras la imputación que se cumplió el pasado primero de abril.

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"Incluso en el momento en el que la defensa elevó la solicitud (de que Bonilla fuera dejado en libertad), todavía ese escrito de acusación no se había presentado (...) En la situación que nos convoca, en efecto sí se cumple el presupuesto para ordenar la libertad por vencimiento de términos", expresó Álvarez.

LAURA VALENTINA MERCADO

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