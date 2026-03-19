¿Por qué la Fiscalía dice que Zulma Guzmán podría ser una asesina serial?

Las recientes declaraciones de la fiscal Luz Adriana Camargo dan un nuevo giro en el caso de Zulma Guzmán Castro, la mujer señalada de presuntamente estar detrás del envenenamiento de dos menores de edad que murieron por ingesta de talio. La Fiscalía General y el Ministerio de Justicia siguen a la espera de que avance el proceso para que la empresaria sea trasladada hacia Colombia desde Reino Unido. Uno de los avances más recientes es que la justicia colombiana catalogaría a Guzmán como asesina serial tras nuevos hallazgos en la investigación.



El Grupo de Investigación del ente judicial encontró evidencia científica en dos casos en el que dos mujeres habrán sido envenenadas. De esa forma, la investigación señalaría que Guzmán estaría teniendo un actuar sistemático en el que ha empleado este químico en contra de sus víctimas; una de ellas sería una familiar suya, según reveló el programa Los Informantes. La fiscal general aseguró que las pruebas en poder del ente judicial corroboraron que dos mujeres fueron blanco de Guzmán, pues ambos casos guardan elementos muy similares que están bajo investigación.



¿Por qué podría ser asesina serial?

La víctima más reciente de Guzmán fue identificada como Elvira Restrepo, una cuñada de la empresaria convicta. Los hechos ocurrieron en enero de 2025, cuando la mujer recibió en su casa un paquete que contenía unos chocolates, supuestamente envenenados con talio. La mujer recibió asistencia médica en la Fundación Santa Fe cuando empezó a tener complicaciones en su estado de salud. Restrepo sigue en tratamiento, en Estados Unidos, para contrarrestar los efectos de este peligroso químico, inodoro e insaboro. Según detalló el doctor Camilo Uribe a Los Informantes, este químico es difícil de eliminar en el cuerpo, ya que este se adhiere al tejido graso.

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En esa misma lista de presuntas víctimas de Zulma Guzmán estaría una mujer llamada Catalina, pues las autoridades lograron rastrear una tercera entrega que habría solicitado la empresaria. El caso sigue en etapa de investigación.



Siguiendo esa línea en la que se han identificado más casos que guardan elementos tan similares, la Fiscalía ahora está ante la posibilidad de estar frente a un “episodio de asesinato serial”. Cabe recordar que las dosis que recibieron las dos menores de edad estaban en niveles letales, que la tecnología estándar no pudo medir con precisión. “Estamos hablando de niveles por encima de 3.000, es decir, son concentraciones letales”, señaló.

Zulma Guzmán se encuentra detenida en el centro carcelario HMP Bronzefield, en Reino Unido. Se proyecta que el próximo 30 de marzo venga una delegación de defensa de Guzmán a Colombia para verificar las condiciones de la cárcel La Picota, lugar propuesto para que su clienta sea recluida una vez llegue al país para comparecer ante la justicia.



María Paula Rodríguez Rozo

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