En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / ¿Qué pasó con el caso Jaime Esteban Moreno? Este es el giro judicial que tomaría tras las capturas

¿Qué pasó con el caso Jaime Esteban Moreno? Este es el giro judicial que tomaría tras las capturas

En caso de llegar a un preacuerdo, la condena podría reducirse hasta un 50 por ciento, pero este beneficio solo tendrá efecto legal si es formalmente avalado por un juez. Esto dijo el abogado de la familia.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Caso Jaime Esteban: uno de los capturados busca preacuerdo con la Fiscalía por el homicidio

Publicidad

Publicidad

Publicidad