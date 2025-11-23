¿Qué pasó con el caso Jaime Esteban Moreno? Este es el giro judicial que tomaría tras las capturas

Un giro significativo se ha presentado en el lamentable caso del homicidio doloso agravado del joven universitario Jaime Esteban Moreno. Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado por las autoridades como uno de los presuntos autores materiales del crimen que conmocionó al país, estaría buscando un preacuerdo formal con la Fiscalía General de la Nación. Mientras avanza esta negociación judicial, la familia de la víctima ha expresado su postura, reiterando su búsqueda de una justicia implacable.



De acuerdo con la información conocida por Noticias Caracol, el preacuerdo que busca la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz consiste en que el implicado acepte los cargos por los que está siendo imputado. A cambio de la aceptación del delito de homicidio doloso agravado, Suárez Ortiz recibiría una eventual rebaja en la sentencia condenatoria, la cual podría alcanzar hasta el 50 por ciento de reducción. Sin embargo, este beneficio debe ser formalmente avalado por un juez de la República para que tenga efecto legal.

El crimen que mantiene en vilo a la opinión pública ocurrió hace 23 días, en la noche de Halloween. Jaime Esteban Moreno, un estudiante universitario, fue agredido a la salida de un bar donde se celebraba una fiesta de disfraces de su universidad. La golpiza le causó heridas de tal gravedad que resultaron en su muerte.

La familia de la victima, por medio de su abogado, se pronunció sobre la posibilidad de este preacuerdo. El abogado de las víctimas, Camilo Rincón, afirmó que los familiares no están impulsados por el rencor: "La familia Moreno Jaramillo no tiene un sentimiento revanchista, mucho menos de venganza, porque lo más preciado, lo más amado que era Jaime Esteban, pues ya no está con ellos.



A pesar del dolor, la familia mantiene su confianza en la institución judicial y exige firmeza en los términos de la negociación. El abogado enfatizó: "esperamos es y confiamos plenamente en la Fiscalía General de la Nación en que si ese preacuerdo se llega a presentar formalmente la fiscalía tendrá unas pautas muy sólidas, sí, que permitirían por supuesto ese beneficio que estaría buscando Juan Carlos Suárez Ortiz sin que se pierda de vista una verdadera justicia implacable sobre los hechos que todo el país conoce".



¿Cómo avanza el caso de Jaime Esteban Moreno?

Este caso cuenta con dos únicos implicados detenidos, Juan Carlos Suárez y Ricardo González. Según la Fiscalía, ambos jóvenes aparecen en diversas cámaras de seguridad propinándole la fuerte golpiza al joven universitario. La Fiscalía ha destacado la gravedad del suceso, la cual "no se mide únicamente por el resultado mortal sino por la forma y las condiciones en que se produjo ese resultado: persecución previa, el ataque conjunto, el aprovechamiento de la confusión, la ventaja numérica, la insistencia en golpear a quien ya estaba indefenso", explicó la juez de garantías durante la imputación de cargos.



El padre de la víctima, Jaime Alberto Moreno, solicitó el pasado 12 de noviembre celeridad a la justicia para asegurar que el caso no quedara impune. Sobre la situación actual de los capturados, expresó su deseo de que se mantengan las detenciones: "Lo único que esperamos es las medidas intramurales para los detenidos, que no observemos una posibilidad, la más mínima, de que ellos evadan a la justicia".

Aunque ambos jóvenes se encuentran detenidos, expertos legales recuerdan que el debido proceso debe surtirse, especialmente porque ninguno de los implicados aceptó cargos inicialmente. Esto implica que la Fiscalía debe garantizar una serie de etapas, incluyendo "garantías de defensa, garantías de que se pueda oponer a la tesis de la Fiscalía General de la Nación", explicó Marlon Díaz, abogado penalista.

De acuerdo con el también penalista Diego Gutiérrez, como los capturados no aceptaron los cargos al inicio del proceso, la Fiscalía debe preparar el escrito de acusación formal. "No se puede proferir una sentencia condenatoria en estas condiciones sin antes acusarlos formalmente ante un juez e ir a un juicio oral", apuntó. Solo en un juicio, después de practicar las pruebas de cargo y descargo, y teniendo en cuenta que las personas "se presumen inocentes", se puede tomar una sentencia definitiva.

Sin embargo, la ley permite que los acusados puedan "aceptar cargos hasta antes de dictarse una sentencia o inclusive llegar a cualquier preacuerdo con la Fiscalía". Actualmente, la Fiscalía deberá establecer los términos precisos del preacuerdo que busca la defensa de Juan Carlos Suárez. En paralelo, la investigación sigue avanzando, incluyendo indagaciones sobre la joven que acompañaba a los implicados el día de los hechos.

Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.

