Noticias Caracol  / JUDICIAL  / José Ismael Peña asumirá como rector de la Universidad Nacional tras fallo del Consejo de Estado

José Ismael Peña asumirá como rector de la Universidad Nacional tras fallo del Consejo de Estado

Peña hizo un llamado "a la convivencia y al trabajo en equipo" luego de conocer la decisión. Estas fueron las razones del Consejo de Estado para declarar nula la elección de Leopoldo Múnera.

Por: Cristian Ávila Jiménez
Actualizado: 21 de nov, 2025
José Ismael Peña.
Colprensa y Unal

