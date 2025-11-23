En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
EE. UU. - VENEZUELA
CLIMA EN BOGOTÁ
TESLA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Pico y placa en Ibagué: así funciona la medida del 24 al 28 de noviembre

Pico y placa en Ibagué: así funciona la medida del 24 al 28 de noviembre

Ibagué mantiene activo su esquema de pico y placa para vehículos particulares, con la restricción operando de 6:00 a. m a 9:00 p. m y aplicando para la última semana de noviembre.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 23 de nov, 2025
Comparta en:
Pico y placa en Ibagué: así funciona la medida del 24 al 28 de noviembre
Imagen de referencia de pico y placa en Ibagué.
Archivo

Publicidad

Publicidad

Publicidad