Así era el poder de alias “Araña”, cabecilla disidente extraditado a EE. UU.: su perfil criminal

De gestor de paz del gobierno de Gustavo Petro a ser uno de los criminales más buscados por los Estados Unidos; Goevany Andrés Rojas, más conocido en el bajo mundo criminal como alias Araña y cabecilla del grupo Comandos de Frontera (estructura formada por disidentes de las Farc), fue extraditado al extranjero por los crímenes de los que se le acusa. A bordo de un jet, encadenado y con funcionarios de la DEA, “Araña” es llevado a comparecer ante la justicia de California.



La organización criminal de Comandos de Frontera nació un año después del Acuerdo de Paz entre el Estado y las Farc-EP (2016). De acuerdo con el centro de pensamiento Insight Crime, este grupo se organizó como una alianza entre disidentes de los frentes 32 y 48 de la extinta guerrilla, así como de exparamilitares que conformaron las AUC. Sus actividades delictivas se centran especialmente en el departamento de Putumayo, así como en zonas fronterizas con Ecuador. Eventualmente, pretendieron extenderse hacia Cauca, Nariño, Caquetá y Amazonas.

En 2022, Comandos expresó su voluntad de hacer parte de la paz total del expresidente Gustavo Petro. Pese a un quiebre dentro de la alianza en 2024, el grupo siguió negociando hasta que finalmente se concretó lo que sería el primer paso para 100 combatientes de la estructura que se desplazarían antes del 21 de junio de 2026 hasta las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en Valle del Guamuez, municipio de Putumayo.

Así fue su captura y posterior extradición: de Barranquilla a Estados Unidos

Alias Araña lideraba las negociaciones por parte de Comando de la Frontera con el Gobierno nacional, al mismo tiempo que era gestor de paz. Sin embargo, el cabecilla fue capturado en febrero de 2025, cuando estaba en un hotel de Bogotá, durante el proceso, ya que se expidió una circular roja de la Interpol en su contra.



¿Cuáles son los delitos por los que fue capturado alias “Araña”?

La justicia estadounidense lo requería por delitos relacionados al narcotráfico y narcoterrorismo, pero su carrera criminal vendría desde hace más de 15 años. De acuerdo con las autoridades, este hombre poseía una importante capacidad criminal en el departamento del Putumayo para controlar el tráfico de cocaína, además de que el grupo es señalado de extorsionar petroleras. A alias Araña se le imputaron los delitos de concierto para delinquir, homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, por crímenes presuntamente cometidos entre 2020 y 2024.

A este hombre se le señala de ser el presunto responsable del homicidio de al menos 16 personas, ocurridos en Caquetá. “Eran consideradas colaboradoras de otros grupos ilegales o de las autoridades, firmantes del acuerdo de paz (suscrito por el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC en 2016) y líderes sociales", puntualizó el ente judicial.



De hecho, la Unidad Investigativa de Noticias Caracol dio a conocer en 2024 un informe que dejó a la luz pública que Comandos de la Frontera estaba en ese entonces entre los peores asesinos de líderes sociales de Colombia.

Yamili Bernal García es el nombre de una de las víctimas de este grupo criminal. La líder social de la vereda Santa Rosa Juanambú (Puerto Guzmán, Putumayo) fue presuntamente asesinada en octubre de 2023 por uno de los lugartenientes de Araña, conocido como alias El Indio. Bernal había llegado a ser la líder de la junta de acción comunal para reemplazar a doña Clemencia Arteaga, quien también fue asesinada. ¿La razón de su asesinato? Contradecir a los Comandos de la Frontera y querer alejar a la comunidad de la coca y las actividades del grupo.

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Sobre Araña, hay informes de la Fiscalía que señalan que este hombre tuvo que asesinar a su propio jefe dentro de la organización para llegar al poder. Con él al frente, Comandos de la Frontera acumuló entre 500 y 1.000 hombres y controló el tráfico de cocaína desde Colombia hasta Ecuador.

Aunque la Unidad Investigativa de Noticias Caracol también pudo conocer que este cabecilla le sirvió de informante a la Policía Nacional. Con su colaboración sirvió para dar varios golpes a otros jefes disidentes del país. Por esa razón fue movido a otro país, donde estuvo durante seis meses en calidad de informante. Cuando volvió a Colombia, retomó las actividades criminales.

Los choques que generó la detención de alias Araña en 2025

El Gobierno nacional y la Fiscalía General de la Nación tuvieron una fuerte controversia entre sí cuando se efectuó la captura del cabecilla disidente. El entonces comisionado de Paz, Otty Patiño, fue hasta el hotel donde fue detenido alias Araña y cuestionó el proceso, al argumentar que este podría constituir “un nuevo elemento de trampa contra el proceso de paz”, presuntamente puesta por la propia Fiscalía.

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Conforme avanzó el proceso judicial de Rojas, la Corte Suprema de Justicia dio su aval a la captura con un concepto favorable hacia la extradición del sujeto. No obstante, la ejecución fue suspendida después en el marco del proceso de paz debido a su participación. La entrega de Rojas a la justicia extranjera se vio destrabada cuando el actual presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición de alias Araña, poniéndole punto final a la suspensión de la diligencia. Este 25 de septiembre fue el día en que alias Araña fue visto subiendo en una aeronave que hizo parada en Barranquilla y continuó su rumbo hacia Estados Unidos.

María Paula Rodríguez Rozo

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