"Un atropello": senadora Martha Peralta tras salir de indagatoria por caso UNGRD; continúa detenida

La senadora Martha Peralta se pronunció tras salir de la audiencia de indagatoria relacionada con el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD). El despacho de la magistrada Cristina Lombana suspendió la diligencia y la retomará el próximo lunes. Mientras tanto, la congresista permanecerá detenida en las instalaciones de la Dijín.

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"Esto que está pasando conmigo es un atropello, es totalmente injusto, me tienen aquí privada de libertad con fines de indagatoria cuando ustedes me vieron llegar aquí de manera voluntaria. Lo que han hecho es atentar contra mis derechos fundamentales y mis derechos políticos. Lo que querían era sacarme de la campaña que estaba haciendo en La Guajira, aquí lo que hay es persecución política", aseguró, e invitó a votar por el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda.

En mayo, la Corte Suprema anunció que investigaría a la senadora tras ser nombrada por Olmedo López y Sneyder Pinilla (exdirector y exsubdirector de la UNGRD), principales implicados en el caso de corrupción en medio de la compra de 40 camiones cisternas que llevarían agua hacia el departamento de La Guajira.



De acuerdo con lo mencionado por la Fiscalía General de la Nación sobre la investigación, "en la ciudad de Bogotá, entre septiembre y octubre de 2023, en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, los servidores públicos Olmedo de Jesús López Martínez, director general de la Unidad de Gestión de Riesgo de Desastres; Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, subdirector de manejo de desastres; otros funcionarios de la unidad, la senadora de la República Martha Isabel Peralta Epieyu y los contratistas Francisco Vizcarra Lozano, representante legal, y Jorge Vizcarra, subgerente de Inversiones IRL SAS, se interesaron de forma indebida en provecho propio y de terceros de la siguiente orden de proveeduría tramitada en la subdirección de manejo de desastres".



Luego de los señalamientos en su contra, la senadora Peralta habló con Noticias Caracol e indicó que hay una persecución en su contra: “Decirle a la gente que ha confiado en mí, a mi departamento, a mi pueblo Wayuu, que todo esto ha sido una persecución política y en medio de una campaña. Yo me encontraba haciendo campaña y apenas vieron activaron todo tipo de mentiras, de conjeturas, y esto es porque pertenezco a un proyecto político”.

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La senadora agregó que “aquí lo que se ha hecho es información por el trámite de la reforma pensional porque yo lideré esas reformas sociales. Pero decirles que confíen en mí, que mi actuar siempre ha sido transparente, honesto y eso lo que voy a demostrar. Aquí voy a estar siempre dando la cara y con la frente en alto”.

LAURA VALENTINA MERCADO

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