En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
NIÑO MUERE POR ATENTADO EN NEIVA
JULIO IGLESIAS
VENEZUELA
BTS EN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / JUDICIAL  / Víctimas en caso Álvaro Uribe radican demanda de casación: buscan tumbar fallo en segunda instancia

Víctimas en caso Álvaro Uribe radican demanda de casación: buscan tumbar fallo en segunda instancia

La defensa busca que "se restablezcan las garantías de los intervinientes y se repare el agravio ocasionado a las víctimas". El Alto Tribunal tomará la decisión final.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Senador Iván Cepeda reacciona a la apelación de la condena contra Álvaro Uribe
Colprensa

La defensa de las víctimas en el caso de Álvaro Uribe Vélez radicó ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca tumbar el fallo que absolvió en segunda instancia al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La defensa busca que se "verifique la compatibilidad de la sentencia impugnada con los fines del proceso penal", y que "se restablezcan las garantías de los intervinientes y se repare el agravio ocasionado a las víctimas".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

En agosto pasado, la jueza Sandra Heredia condenó al exmandatario en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, quedó en libertad tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el cual determinó que no hay pruebas suficientes que acrediten que ordenó ofrecer beneficios a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve a cambio de que no lo vincularan con la creación de un grupo paramilitar.

Últimas Noticias

  1. Alias 'Sopotropo', sicario que asesinó a mujer de 50 años, fue condenado a más 41 años de cárcel -
    Alias 'Sopotropo', sicario que asesinó a mujer de 50 años, fue condenado a más 41 años de cárcel -
    Fiscalía
    JUDICIAL

    Alias 'Sopotropo', sicario que asesinó a mujer de 50 años, fue condenado a más 41 años de cárcel

  2. Condenan a policías por asesinato de futbolista en Cartagena: ¿cómo ocurrió el crimen?
    Harold David Morales, víctima de homicidio -
    Redes sociales
    JUDICIAL

    Condenan a policías por asesinato de futbolista en Cartagena: ¿cómo ocurrió el crimen?

"La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre su ordinación (sic) funcional y dolo sin respaldo objetivo", sostuvo el magistrado Manuel Antonio Merchán, a cargo de la lectura del fallo en segunda instancia. Además, el tribunal declaró ilícitas unas intercepciones telefónicas a Uribe en 2018 porque se iniciaron por error cuando se investigaba a otra persona.

Este caso contra Uribe, quien calificó la condena de la jueza Heredia como persecución política, se remonta a 2012, cuando el entonces senador demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares. No obstante, la Corte no solo decidió no investigar a Cepeda sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo que durante el conflicto armado se enfrentó a las guerrillas.

El ahora candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien es víctima en el caso, ya había anunciado que su defensa acudiría al recurso de casación. "Respetamos pero no compartimos la decisión mayoritaria de la sala, porque se ignoraron hechos y pruebas sustanciales que, a nuestro modo de ver, apuntan claramente a la responsabilidad de Álvaro Uribe", dijo el senador en su momento. Ahora se espera que el alto tribunal tome la decisión definitiva en este caso, que se ha catalogado como el 'juicio del siglo' en el país.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Álvaro Uribe Vélez

Iván Cepeda

Publicidad

Publicidad

Publicidad