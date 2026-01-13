Víctimas en caso Álvaro Uribe radican demanda de casación: buscan tumbar fallo en segunda instancia

La defensa de las víctimas en el caso de Álvaro Uribe Vélez radicó ante la Corte Suprema de Justicia la demanda de casación con la que busca tumbar el fallo que absolvió en segunda instancia al expresidente de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La defensa busca que se "verifique la compatibilidad de la sentencia impugnada con los fines del proceso penal", y que "se restablezcan las garantías de los intervinientes y se repare el agravio ocasionado a las víctimas".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

En agosto pasado, la jueza Sandra Heredia condenó al exmandatario en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria. Sin embargo, quedó en libertad tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, el cual determinó que no hay pruebas suficientes que acrediten que ordenó ofrecer beneficios a los exparamilitares Carlos Enrique Vélez, Eurídice Cortés y Juan Guillermo Monsalve a cambio de que no lo vincularan con la creación de un grupo paramilitar.

"La sentencia de primera instancia incurrió en errores metodológicos, falacia interpretativa y valoración sesgada de pruebas, al construir inferencias sobre su ordinación (sic) funcional y dolo sin respaldo objetivo", sostuvo el magistrado Manuel Antonio Merchán, a cargo de la lectura del fallo en segunda instancia. Además, el tribunal declaró ilícitas unas intercepciones telefónicas a Uribe en 2018 porque se iniciaron por error cuando se investigaba a otra persona.



Este caso contra Uribe, quien calificó la condena de la jueza Heredia como persecución política, se remonta a 2012, cuando el entonces senador demandó al senador Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos, mientras este preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con grupos paramilitares. No obstante, la Corte no solo decidió no investigar a Cepeda sino que abrió un proceso contra Uribe al encontrar indicios de que manipuló testigos para evitar que lo relacionaran con el paramilitarismo que durante el conflicto armado se enfrentó a las guerrillas.



El ahora candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, quien es víctima en el caso, ya había anunciado que su defensa acudiría al recurso de casación. "Respetamos pero no compartimos la decisión mayoritaria de la sala, porque se ignoraron hechos y pruebas sustanciales que, a nuestro modo de ver, apuntan claramente a la responsabilidad de Álvaro Uribe", dijo el senador en su momento. Ahora se espera que el alto tribunal tome la decisión definitiva en este caso, que se ha catalogado como el 'juicio del siglo' en el país.

Publicidad

NOTICIAS CARACOL DIGITAL

