Las pistas sobre las muertes de las hermanas Sheridan y Keyla Hernández en Barranquilla

Lo que debía ser una jornada de alegría y festividad en el cierre de las fiestas del Carnaval de Barranquilla se transformó en una tragedia que hoy enluta a la capital del Atlántico. Tras varios días de angustiosa búsqueda, las autoridades confirmaron el hallazgo de los cuerpos sin vida de dos hermanas, de 14 y 17 años de edad, quienes habían desaparecido en extrañas circunstancias durante el último día de la mencionada celebración.

El caso, que ha conmocionado a la comunidad del barrio La Sierrita, en Barranquilla, comenzó el martes 17 de febrero. Según los relatos proporcionados por los familiares de las víctimas, las jóvenes -Sheridan y Keyla- salieron de su hogar en horas de la noche con el objetivo de encontrarse con dos hombres que habían conocido apenas unos días antes, el sábado de Carnaval.



De acuerdo con el testimonio de los allegados, quienes han seguido de cerca cada minuto de la pesadilla de su desaparición, las jóvenes indicaron antes de partir que "les habían mandado un carro" para recogerlas. Este fue el último contacto físico y verbal que la familia tuvo con las menores. Al intentar comunicarse con ellas poco después de su partida, los teléfonos celulares ya se encontraban apagados, marcando el inicio de una incertidumbre que terminaría de la peor manera posible.



Un secuestro extorsivo y mensajes de terror

En diálogo con Noticias Caracol, la madre de las menores contó que sabía que sus hijas saldrían con los “novios” que conocieron en los días de Carnaval. “Cuando yo quise llamarlas, comenzaron a llegarme mensajes de que las tenían secuestradas”, contó.



Así, la desaparición no tardó en tornarse en un caso de extorsión. La madre de las menores comenzó a recibir una serie de mensajes amenazantes en su dispositivo móvil, en los cuales se le exigía una alta suma de dinero a cambio de devolver a sus hijas con vida. El relato de la familia detalla un macabro regateo por la vida de las jóvenes: inicialmente, los captores solicitaron 50 millones de pesos; ante la imposibilidad de la familia de reunir tal cantidad, la cifra descendió a 20 millones y, finalmente, a 10 millones de pesos.

A pesar de que la madre denunció el hecho de inmediato ante el Gaula de la Policía, con la esperanza de que un operativo rápido permitiera el rescate, el desenlace fue fatal. Las investigaciones condujeron a las autoridades hacia una zona boscosa en un lote baldío del municipio de Malambo, donde finalmente fueron encontrados los restos de las dos adolescentes, enterrados en el lugar.



Investigación en curso

La Policía Nacional, a través de un comunicado, informó que se están adelantando todas las actuaciones investigativas y el proceso de judicialización correspondiente. El objetivo primordial de las autoridades en este momento es identificar y capturar a los responsables de este "caso aterrador" para que respondan ante la justicia conforme a la ley.

Mientras tanto, en el barrio La Sierrita, el ambiente es de dolor y consternación. Los familiares, que guardaban la esperanza de volver a ver a las menores con vida, hoy piden celeridad en las investigaciones. Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que suministre cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de este doble homicidio que ha silenciado la música y el baile en este sector de Barranquilla.

