Iván Márquez fue condenado por el asesinato de cuatro militares: esta es la pena que recibió

Iván Márquez fue condenado por el asesinato de cuatro militares: esta es la pena que recibió

El cabecilla de la Segunda Marquetalia fue señalado por un juzgado de Antioquia de cometer homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 2 de mar, 2026
Iván Márquez
No se conoce si el cabecilla continúa con vida.
Luciano Marín Buitrago, alias Iván Márquez, cabecilla de la Segunda Marquetalia, acaba de ser condenado a 37 años de prisión por un juzgado especializado de Antioquia por el homicidio de cuatro militares en 1997, ocurrido en zona rural del municipio de Turbo.

Márquez para ese entonces pertenecía a la estructura del Bloque Noroccidental de las extintas Farc. De acuerdo con los hechos presentados por la Fiscalía General de la Nación, las víctimas de este ataque criminal fueron tres militares que estaban heridos y un enfermero de combate. Por este caso, el jefe de la Segunda Marquetalia fue condenado por homicidio agravado, tentativa de homicidio en persona protegida y secuestro extorsivo agravado.

El caso por el que fue condenado Iván Márquez

Todo se remonta al 2 de julio de 1997, cuando ‘Iván Márquez’ era parte del secretariado de las Farc-EP y máximo jefe del Bloque Noroccidental. Tres soldados de la Brigada XVII sostuvieron un enfrentamiento armado con los frentes 5, 18, 57 y 58, pero terminaron heridos. Las víctimas eran:

  • Capitán Carlos Enrique Vidal Aponte
  • El soldado William Amado Suárez
  • Soldado Iván Ramírez Muñoz

El enfermero de combate Fabio Pineda Serna fue el responsable de atenderlos después de que fueran trasladados. En el momento en que les prestaba los primeros auxilios, hombres armados llegaron al lugar y se llevaron a cinco uniformados en contra de su voluntad.

“Luego de presentarlos ante otros jefes de estructura, les causaron la muerte a los tres heridos y al enfermero, mientras que al sargento Pedro José Guarnizo Ovalle lo secuestraron y mantuvieron en cautiverio hasta el 5 de mayo de 2003, día en el que fue rescatado”, señala el relato que reconstruyó el ente judicial para el caso.

Precisamente, la investigación de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos permitió establecer que todas estas acciones se dieron por directriz de alias Iván Márquez, impartida a diferentes frentes “para que ejecutaran homicidios y secuestros con fines extorsivos contra miembros de la fuerza pública”.

¿Qué es lo último que se sabe de Iván Márquez?

Luciano Marín fue retirado por el Gobierno Nacional como representante de la Segunda Marquetalia en la mesa de negociación de paz en octubre del año pasado. El paradero de Marín es desconocido para el ojo público, pero informes de inteligencia señalan que este cabecilla criminal estaría en Venezuela.

María Paula Rodríguez Rozo
NOTICIAS CARACOL
María Paula Rodríguez Rozo

