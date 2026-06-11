Nació el hijo de Blessd y Manuela QM: "El mejor día de mi vida"

En medio de un panorama judicial incierto, el cantante colombiano Stiven Mesa Londoño, más conocido como Blessd, anunció con gran felicidad el nacimiento de su primogénito, fruto de su relación con la creadora de contenido Manuela QM. A través de sus redes sociales, el artista dio a sus millones de seguidores esta gran noticia.

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Blessd publicó un carrusel de imágenes en las que se le ve en la clínica sosteniendo al recién nacido, a quien decidió llamar Caleb. En las fotografías también se reveló el rostro del bebé.

El joven de 26 años plasmó en la descripción de su publicación la felicidad que sintió al presenciar la llegada de su primogénito. “Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”, escribió el artista.



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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co