Aria Vega revela cómo recibió el éxito detrás de su canción 'Chévere': "Me lo imaginé"

La cantante Aria Vega se prepara para uno de los momentos más importantes de su carrera: su presentación en el Festival Estéreo Picnic, uno de los escenarios más relevantes para la música en Colombia. En medio de ensayos y ajustes finales, la artista aseguró que se encuentra enfocada en ofrecer un show sólido, con novedades en su repertorio.

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Según explicó en Lo Más Viral, su presentación incluirá canciones nuevas que aún no han sido escuchadas en vivo por el público, lo que ha implicado jornadas intensas de preparación en lo musical y escénico. "He estado ensayando coreografías, pero siempre es bastante que aprender", comentó, al referirse al nivel de exigencia que implica este tipo de presentaciones.

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A diferencia de sus inicios, cuando sus presentaciones eran más sencillas, ahora cuenta con una banda completa, coristas, bailarinas y una propuesta visual más elaborada. Este cambio, explicó, ha sido posible gracias a la evolución de su carrera y a la conexión que ha logrado con el público.



Uno de los aspectos que más le genera expectativa es cantar en Bogotá, pues la artista reconoció que presentarse en la capital tiene un nivel de exigencia distinto, especialmente por la altura. "Por ejemplo, en este momento estoy ahogada; además que yo sufro de asma", lo que hace aún más retador su desempeño en este tipo de condiciones. Por eso, incluso tomó medidas adicionales antes del show, como pedir oxígeno para su preparación.



La trayectoria musical de Aria Vega

En cuanto a sus inicios, la cantante relató que su conexión con la música viene desde la infancia. Creció en un entorno familiar donde el baile y los ritmos caribeños eran parte de la vida cotidiana. Su abuelo y su madre influyeron en ese camino, especialmente a través de tradiciones culturales como el Carnaval de Barranquilla.

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Desde pequeña participó en actividades artísticas, entre ellas el canto, el teatro y la danza. Fue en el colegio donde una profesora identificó su talento y la impulsó a tomar el canto con mayor seriedad. Participó en un reality musical durante su adolescencia y, aunque su camino no fue inmediato, decidió apostarle de lleno a su carrera artística.

Tras terminar el colegio, permaneció en Barranquilla durante un tiempo, donde hizo parte de una banda y se presentó en distintos espacios, mientras reunía los recursos para trasladarse a Bogotá. Años después, ya con una decisión más clara sobre su futuro, enfrentó un proceso que no fue inmediato.

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Su carrera incluyó presentaciones en bares, restaurantes y otros espacios antes de lograr mayor visibilidad. También vivió etapas tanto con disquera como de forma independiente, lo que implicó asumir responsabilidades adicionales.

Ya en la capital, comenzó a trabajar en su música y a abrirse paso en la industria. Su proceso incluyó etapas tanto en la independencia como en acuerdos con la industria, lo que le permitió entender las dinámicas del negocio musical. "En un acuerdo independiente tienes más control, pero menos recursos. Toca resolver muchas cosas por cuenta propia", explicó.

Sin embargo, prefirió enfocarse en lo positivo: "Yo soy una persona extremadamente optimista. Prefiero ver el vaso medio lleno y no medio vacío. No me quedo con nada de eso".

A lo largo de este recorrido, la artista destacó el papel de su equipo de trabajo y de su familia, quienes han sido un respaldo constante, incluso en momentos en los que no había ingresos suficientes para sostener el proyecto. Según señaló, ese apoyo ha sido clave para mantener la continuidad de su carrera.



El éxito detrás de su hit "Chévere"

Uno de los puntos clave en su carrera ha sido el impacto de canciones como "Chévere", que marcó un cambio en su proyección. Según la artista, el tema no fue un accidente, sino el resultado de una intuición clara sobre el momento y el sonido. "Todo me lo imaginé", afirmó, al referirse al éxito de la canción.

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La artista aseguró que desde el proceso de creación sintió que se trataba de un tema especial, especialmente por su conexión con los sonidos del Caribe y su cercanía con el ambiente del Carnaval de Barranquilla. "Si uno no lo manifiesta y si uno no lo tiene aquí, ¿quién lo va a tener?".

El lanzamiento de la canción también implicó ajustes en su estrategia, pues decidió priorizar su salida en una temporada clave y reforzar su presencia en redes sociales. En este sentido, explicó que ha mantenido la "disciplina de subir tres TikTok al día", la plataforma donde promovía su música de forma diaria.

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Ese esfuerzo, según explicó, permitió que su música comenzara a tener un crecimiento orgánico. "Empecé a ver un movimiento distinto", dijo, al notar cambios en las cifras de uso de su canción en la plataforma. Aun así, aclaró que no existe una fórmula garantizada y que "la música simplemente tiene una magia única".

VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co