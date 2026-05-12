Camp Rock 3: Disney+ confirmó fecha de estreno de la película con los Jonas Brothers y Demi Lovato

Disney+ ya había causado revuelo al revelar que estaba trabajando en Camp Rock 3, la película que continúa la historia que marcó a toda una generación en los 2000 y que contó con la participación de los Jonas Brothers y Demi Lovato. Ahora, la plataforma de entretenimiento vuelve a ser noticia al revelar la fecha de estreno de la misma.



¿Cuándo será el estreno de Camp Rock 3?

A través de sus redes sociales, Disney+ hizo el gran anuncio con una imagen en la que se ve a los tres hermanos de espalda en el famoso campamento. "Listos para rockear. Camp Rock 3 se estrena este agosto en Disney Channel y Disney+", se lee en la publicación.



Lo que se sabe de Camp Rock 3

Lo que se ha revelado sobre la trama de Camp Rock 3 es que la historia se pone en marcha en un momento crucial para 'Connect 3'. La banda ficticia, integrada por Shane Gray (Joe Jonas), Nate Gray (Nick Jonas), y Jason Gray (Kevin Jonas), se encuentra en plena preparación para una importante gira de reencuentro.

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Sin embargo, al perder el acto de apertura programado, los tres hermanos se ven obligados a regresar a su amado Camp Rock, donde toda su historia comenzó. Esta nueva entrega es dirigida por Veronica Rodriguez y escrita por Eydie Faye, quienes trabajaron juntas en 'Pijamada de locos'.

Su misión en el campamento es simple: descubrir al próximo gran talento musical. Esta búsqueda se convierte en el corazón de la historia, ya que los campers compiten ferozmente por la codiciada oportunidad de abrir los shows para su banda favorita. El primer adelanto que se reveló en diciembre de 2025 un vistazo emotivo, destacando el espíritu que definió a la saga: “tu música tiene que ser quien realmente eres, tiene que mostrar cómo te sientes o no significa nada”.



Si bien los fanáticos se emocionan con las apariciones especiales de Joe, Nick y Kevin Jonas retomando sus papeles, el anuncio sobre la producción revela un nombre que asegura la fidelidad a la esencia original: Demi Lovato figura como productora ejecutiva de la película. La actriz y cantante comparte este rol con sus coestrellas los Jonas Brothers, además de Tim Federle, Betsy Sullenger, Spencer Berman y Gary Marsh.



Además del trío protagonista, también regresa María Canals-Barrera (recordada por su papel en Los hechiceros de Waverly Place) como “Connie”.



El nuevo elenco que hará parte de Camp Rock

Entre el nuevo elenco de 'Camp Rock' se encuentran:



“Sage” (Liamani Segura): Descrita como audaz y decidida, y que, según fuentes anteriores, sería el personaje protagonista.

Descrita como audaz y decidida, y que, según fuentes anteriores, sería el personaje protagonista. “Desi” (Hudson Stone): El hermano relajado de Sage.

El hermano relajado de Sage. “Fletch” (Malachi Barton): El chico malo del campamento.

El chico malo del campamento. “Rosie” (Lumi Pollack): Una prodigio en el violonchelo.

Una prodigio en el violonchelo. “Cliff” (Casey Trotter): El baterista del grupo.

El baterista del grupo. “Callie” (Brooklyn Pitts): La reina de la coreografía.

La reina de la coreografía. “Madison” (Ava Jean): Una influencer intimidante.

Camp Rock 3 se anunció después de un reencuentro en la vida real que conmocionó a los seguidores de Disney Channel y avivó la expectativa de los fans por una posible tercera entrega. El 11 de agosto de 2025, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, en el marco del inicio de su gira “Jonas20: 'Greetings from Your Hometown'”, los Jonas Brothers ofrecieron una sorpresa estelar al invitar a Demi Lovato al escenario.

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Para deleite de los miles de asistentes, los artistas interpretaron temas icónicos de la saga, incluyendo las memorables 'This Is Me', 'Gotta Find You' y 'Wouldn’t Change a Thing'. Esta emotiva reunión no solo generó una oleada de nostalgia, sino que sirvió como prueba pública de que cualquier enemistad había quedado saldada y que los hermanos y la cantante se habían reconciliado.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co