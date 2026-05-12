Habla la madre de Vicente, el niño que murió después de ser olvidado dentro de un carro: "Perdón"

Los ojos y la discusión pública en México están centrados sobre Roxana “N”, una mujer que fue vinculada este 10 de mayo a un proceso judicial por el presunto delito de homicidio por omisión impropia con dolo eventual después de haber dejado a su hijo de tres años, olvidado dentro de un automóvil el pasado 1 de mayo.

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Los hechos ocurrieron en la ciudad de Mexicali, que se caracteriza por sus altas temperaturas. La Fiscalía de Baja California dio detalles de las últimas horas que pasó el menor de edad cuando fue abandonado. Roxana llegó con el niño a su vivienda a las 11:00 p. m. del 1 de mayo después de estar en una fiesta. La mujer salió del automóvil para bañarse y luego atender al niño, pero esa segunda parte nunca pasó.

El pequeño Vicente quedó solo y a su suerte, amarrado en el asiento trasero del auto por más de 12 horas en las que estuvo expuesto a altas temperaturas que alcanzaron hasta los 45 grados Celsius. El niño, durante ese lapso de tiempo, sufrió quemaduras de primer grado en antebrazos y muslos, hasta que finalmente falleció por un golpe de calor.



Mientras Vicente estaba bajo estas inclementes condiciones, relata el ente judicial, Roxana estuvo ingiriendo bebidas alcohólicas y permaneció activa en redes sociales hasta que concilió el sueño a altas horas de la noche. Solo volvió a despertar a las 11:00 a. m. del 2 de mayo, pero volvió a dormir. Luego despertó nuevamente a la 1:30 p. m. y cayó en cuenta de la ausencia del niño. La búsqueda de esta madre concluyó con el fatídico hallazgo del cuerpo sin vida del pequeño.



La mujer compareció en audiencia para ser vinculada al caso oficialmente. La Fiscalía General de Baja California pide hasta 50 años de prisión contra la señalada. Antes que el juez diera su veredicto en esta parte del proceso, Roxana tuvo la oportunidad de hablar ante los presentes. La mujer que portaba uniforme naranja, dijo con voz quebrada: “No me voy a cansar de pedirle perdón a mi hijo por lo que sucedió y decirle que era lo que más amaba”.

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Y añadió: “Lo que más amo en esta vida es él, Vicente, así como mis otros hijos. Yo jamás, jamás, tendría el corazón para hacerle daño a alguno de mis hijos de manera consciente. No me parece justo que se me señale de la forma en la que se me ha señalado”.

🚨🚨🚨-Baja California-



Roxana dijo que "no se va a cansar de pedirle perdón a su hijo por lo sucedió" "que no le parece justo la forma en la que se le ha señalado" pic.twitter.com/ThAZeb4fJc — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 10, 2026

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El juez encargado de esta diligencia ordenó, como medida cautelar que Roxana esté en prisión preventiva durante cuatro meses, mientras que se llevan a cabo las investigaciones complementarias. En septiembre se retomará el proceso en una nueva audiencia, en la que podrían surgir nuevos elementos del caso.

Paula Rozo

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