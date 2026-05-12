Calor en Colombia: advierten cortes de luz en Cartagena y costa Caribe por alta demanda de energía

El calor que se ha sentido en Colombia durante las últimas semanas no solo ha puesto a prueba a la gente en casas, comercios y calles. También ha comenzado a pasar factura al sistema eléctrico, sobre todo en Cartagena y varios puntos de la costa Caribe, donde la empresa Afinia confirmó que la red está trabajando al límite por el aumento en el consumo de energía.



Las altas temperaturas han llevado a un uso constante de aires acondicionados, ventiladores y equipos de refrigeración. Ese comportamiento, que se repite en miles de hogares al mismo tiempo, disparó la demanda eléctrica y provocó interrupciones del servicio en varios sectores. Según Afinia, estos cortes no obedecen a fallas aisladas, sino a mecanismos de protección del sistema para evitar daños mayores en subestaciones y transformadores.



El calor elevó el consumo de luz más de lo normal

Entre febrero y abril de 2026, la demanda de energía en la región Caribe creció cerca de un 9 %, una cifra que supera ampliamente el comportamiento habitual del sistema. Solo entre febrero y marzo el incremento había sido de 1,4 %, lo que muestra el impacto que ha tenido la ola de calor en pocas semanas.

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Afinia explicó que abril registró los picos de consumo más altos de lo que va del año, especialmente en Bolívar, Cesar y Córdoba. En Cartagena, el uso intensivo de equipos para enfrentar la sensación térmica puso bajo presión los circuitos eléctricos, principalmente en horas de la tarde y la noche, cuando la mayoría de personas llega a casa y enciende varios aparatos al mismo tiempo.

🌡️ Ante la ola de calor que atravesamos y la llegada del Fenómeno de El Niño, nuestro gerente general, Ricardo Arango Restrepo, nos invita a unirnos al compromiso por el uso racional y eficiente de la energía.



Pequeñas acciones cotidianas pueden generar un impacto positivo en la… pic.twitter.com/GxqZ1y2Xri — Afinia Grupo EPM (@AfiniaGrupoEPM) May 12, 2026

Por qué se presentan los cortes de luz

Los cortes que se han presentado en Cartagena y otros municipios no responden a racionamientos formales. Afinia señaló que cuando un transformador o circuito supera su capacidad, los sistemas automáticos de protección interrumpen el servicio de forma preventivas para evitar que los equipos se quemen o sufran daños irreversibles. Esto significa que, aunque el servicio se restablece en poco tiempo, las interrupciones pueden repetirse mientras continúe el alto consumo y las temperaturas se mantengan por encima del promedio. En algunos barrios, estas fallas se sienten sobre todo en la noche, cuando el uso simultáneo de aires acondicionados es mayor.



Cartagena, entre las ciudades más presionadas

Cartagena ha sido una de las ciudades más afectadas por esta situación. Reportes recientes muestran que la demanda energética en la ciudad creció de forma acelerada, forzando a Afinia a desplegar equipos técnicos de manera permanente para atender sobrecargas y restablecer el servicio en el menor tiempo posible. Además de las interrupciones por alta demanda, la empresa ha tenido que adelantar mantenimientos programados en varias subestaciones y circuitos, lo que también genera suspensiones temporales del servicio en algunos barrios, anunciadas con anticipación.



Afinia fue clara en señalar que la red eléctrica no es infinita. Aunque en lo que va de 2026 se han invertido más de 110.000 millones de pesos en adecuaciones y mejoras, la combinación de calor intenso y consumo elevado puede sobrepasar la capacidad instalada. Desde la empresa recuerdan que ningún sistema está diseñado para soportar una demanda ilimitada en condiciones extremas. Por eso, insisten en que el comportamiento de los usuarios juega un papel clave para evitar interrupciones mayores.



El llamado a usar la energía con cuidado

Ante este panorama, Ricardo José Arango, gerente general de Afinia, pidió apoyo de la ciudadanía para reducir la presión sobre el sistema eléctrico. Entre las recomendaciones más reiteradas se encuentran:



Ajustar el aire acondicionado entre 23 y 24 grados

Evitar usar al mismo tiempo equipos de alto consumo en horas pico, entre las 6:00 p. m. y las 9:00 p. m.

Apagar y desconectar aparatos que no estén en uso

Aprovechar la ventilación natural en las noches y primeras horas del día

La empresa advierte que dejar equipos conectados en modo espera puede representar hasta el 10 % del consumo mensual de un hogar.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con reportería propia de Noticias Caracol.

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ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL