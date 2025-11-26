En vivo
Astronauta de la NASA mostró cómo se ven las auroras boreales desde el espacio: "Un espectáculo"

Astronauta de la NASA mostró cómo se ven las auroras boreales desde el espacio: "Un espectáculo"

Aunque desde la superficie las auroras boreales parecen surgir en el cielo nocturno como bandas de color, así es cómo lucen desde el espacio, según astronauta de la NASA.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 26 de nov, 2025
Astronauta captó aurora boreal desde el espacio
Las auroras boreales, según la NASA, son el resultado de un intercambio continuo de energía entre el viento solar y el campo magnético terrestre. -
X: @zenanaut

