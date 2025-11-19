En vivo
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Estas son las nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS reveladas por la NASA

Estas son las nuevas imágenes del cometa interestelar 3I/ATLAS reveladas por la NASA

La nueva recopilación de la NASA permite rastrear su trayectoria, analizar su actividad y comparar su composición con la de los cometas formados alrededor del Sol.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 19 de nov, 2025
NASA revela las primeras imágenes nunca antes vistas del cometa interestelar 3I/ATLAS: así se ve
La sesión informativa de la NASA incluyó la intervención de varios responsables de áreas científicas de la agencia. -
NASA

