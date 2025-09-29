Bad Bunny hará historia en el Super Bowl 2026: Shakira, JLo y Bruno Mars celebran la noticia

La confirmación llegó en la noche del 28 de septiembre: Bad Bunny será el encargado de encender el escenario más visto del planeta, el show de medio tiempo del Super Bowl 2026. La NFL lo anunció oficialmente junto a Apple Music, patrocinador del espectáculo desde 2022, con un video promocional grabado en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, sede del evento.

Pocos minutos después, el propio Benito Martínez compartió el clip en sus redes sociales y escribió un mensaje que rápidamente se volvió viral: “Lo que siento me supera. Esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el ESPECTÁCULO DE MEDIO TIEMPO DEL SUPER BOWL”.

At a time in our country where Trump has ICE putting so many innocent Latinos in concentration camps and ripping apart families…



Having Bad Bunny someone who has opposed Trump openly doing the Super Bowl halftime show is such a powerful amazing statement. #AppleMusicHalftime… pic.twitter.com/ZSfKmCFGSM — Bella (🍿🫶🏾Cinematically Emotional) (@BellaLoveNote) September 29, 2025

El respaldo de quienes ya hicieron historia en el Super Bowl

Las reacciones no se hicieron esperar. Bruno Mars, recordado por liderar el show en 2014 y volver como invitado en 2016, fue de los primeros en pronunciarse. En su cuenta de X publicó una foto de Bad Bunny con parte del comunicado oficial y un mensaje breve pero contundente: “¡Ve por ellos, Bad Bunny!”.

Jennifer López, quien compartió escenario con Shakira en la edición 2020, también celebró la noticia. La artista subió una foto junto a Benito y escribió: “Ahora te toca a ti!!!!! bori gang let’s gooooo @sanbenito”. Su mensaje estuvo cargado de complicidad, ya que ambos habían trabajado juntos en el tema “Te gusté” en 2018.

Shakira, por su parte, compartió el video en sus historias de Instagram con un guiño a la comunidad latina: “Bienvenidos de nuevo al escenario del Super Bowl! Arriba mi gente latina!”. Su respaldo generó gran eco, pues su espectáculo de 2020 —en el que bailó champeta y puso a vibrar al Hard Rock Stadium— sigue siendo uno de los más recordados en la historia reciente del evento.



Un paso más para la representación latina

La elección de Bad Bunny marca un precedente en la evolución del show de medio tiempo, que en la última década ha ampliado su diversidad tras años de dominio angloparlante. Desde Bruno Mars en 2014 hasta los shows de Shakira y JLo en 2020, The Weeknd en 2021 y Rihanna en 2023, la NFL ha apostado por artistas capaces de conectar con audiencias globales.

Aunque aún no se sabe si Benito tendrá invitados sobre el escenario, como ha ocurrido en espectáculos anteriores, su sola presencia ya representa un hito para la música latina. Con éxitos globales como “Tití me preguntó”, “Moscow Mule” y “Callaíta”, el artista puertorriqueño ha demostrado ser un fenómeno cultural capaz de romper fronteras.

El esperado show tendrá lugar el 9 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium y será transmitido en directo a nivel internacional. Mientras tanto, las redes sociales siguen encendidas con mensajes de celebridades y fanáticos que ya cuentan los días para ver a Benito convertirse en protagonista del espectáculo deportivo más visto del mundo.

Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito pic.twitter.com/EaCm1cVbgC — jlo (@JLo) September 29, 2025

