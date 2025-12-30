Tylor Chase, actor de Nickelodeon, rechazó rehabilitación y regresó a las calles

Se conoció una nueva actualización de la vida de Tylor Chase, el exactor de Nickelodeon que fue hallado en situación de calle en California, Estados Unidos. Desafortunadamente, la exestrella infantil regresó a las calles luego de haber rechazado la ayuda de su colega Daniel Curtis Lee, con quien compartió en 'Manual de supervivencia escolar de Ned'.



¿Por qué Tylor Chase está de nuevo en las calles?

Como se sabe, Daniel Curtis Lee, recordado como 'Cookie', encontró a Tylor Chase en las calles de California luego de que un video del actor desorientado y pidiendo limosna se hiciera viral. En primera medida, 'Cookie' le dio comida a su excompañero y luego lo hospedó en un hotel. Desafortunadamente, Chase destruyó la habitación del hotel y escapó del lugar.

Una vez más 'Cookie' salió a buscarlo, esta vez apoyado por un influenciador, y lo internaron en un centro médico. Por ley, en este lugar iban a atender al famoso por 72 horas, después de ese tiempo él era libre de decidir si continuar con el tratamiento de rehabilitación o no. Pues bien, Tylor Chase una vez más rechazó la ayuda.

La familia de Tylor Chase ya anteriormente ha revelado que han intentado ayudar al actor de 'Manual de supervivencia escolar de Ned' varias veces, pero los intentos siempre terminan en habitaciones de hotel destrozadas y con el actor de regreso en las calles. Cabe resaltar que han dicho que Chase padece de esquizofrenia y trastorno bipolar, los cuales se ven agravados por el consumo de sustancias psicoactivas.



Fue Shaun Weiss, actor y amigo de Chase, quien confirmó al medio TMZ que el centro médico liberó al hombre de 36 años después de las 72 horas, sin notificar a los familiares ni a quienes lo llevaron. "Se suponía que lo retendrían y luego lo transportarían al centro de desintoxicación que habíamos organizado. En cambio, lo dejaron salir sin contactar a nadie de nosotros", señaló.



Efectivamente, algunas fuentes estadounidenses confirman ya tener registro de Tylor Chase una vez más en las calles de Riverside, California, luego de haber recibido atención médica por 72 horas. Cabe resaltar que esta atención fue una retención médica de corta duración, un modelo de atención en Estados Unidos cuando se considera que una persona está atravesando una crisis de salud mental.

Indicaron que, luego de las horas de atención, los médicos determinaron que Chase no representaba un riesgo inmediato para sí mismo o para terceros, por lo que fue dado de alta y volvió a las calles. Durante ese tiempo, los médicos se aseguraron de que Chase estuviera “limpio, desintoxicado, físicamente limpio”, detalló Weiss.

Excompañeros, seguidores y familiares de la exestrella infantil han expresado públicamente su frustración por no poder ayudar al actor. Varios han intentado convencerlo de ingresar a programas de rehabilitación y atención psicológica, pero la respuesta siempre ha sido negativa.

Las autoridades estadounidenses recuerdan que no se puede obligar a una persona adulta a recibir tratamiento si no lo acepta voluntariamente o si no existe una orden legal que lo declare incapaz de tomar decisiones.

“Tylor tiene que querer ir al tratamiento”, afirmó Weiss. “Tiene todos los recursos a su disposición, y es muy frustrante porque no existe un sistema para ayudar a personas así, y nuestra única opción ahora es verlo marchitarse en la calle”.

Jacob Harris, otra de las personas que ha intentado ayudar a Chase, también detalló que, después de que el actor fue liberado por el centro médico, contactaron a otro equipo de crisis para que lo atendiera. Sin embargo, "salieron y lo evaluaron. Como estaba en pleno uso de sus facultades mentales, limpio y fuera de peligro inmediato, no pudieron llevárselo".

Harris y la familia de Tylor Chase confiaban en que en esta ocasión sí iban a lograr internarlo en rehabilitación, incluso habían contactado con un coach profesional de rehabilitación que viajaba desde Boston para intervenirlo. Pero como el actor rechazó el tratamiento, no fue posible.

