En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ZULMA GUZMÁN
NICOLÁS MADURO
VENEZUELA
IPC COLOMBIA
GUSTAVO PETRO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Bebé prematura nació a las 27 semanas: le daban 80% de probabilidad de sobrevivir

Bebé prematura nació a las 27 semanas: le daban 80% de probabilidad de sobrevivir

Tras nacer con apenas 27 semanas de gestación y un peso mínimo, una bebé en Estados Unidos ha logrado superar las expectativas médicas. Esta es su historia.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 7 de ene, 2026
Comparta en:
Bebé encontrada viva tras días sola en casa con su madre fallecida
La bebé nació pesando 2 libras y 10 onzas.
Getty Images

El inicio de la vida de Aurora Britton no siguió el curso habitual de un embarazo, ya que con apenas 27 semanas de gestación, esta bebé llegó al mundo en el hospital Akron Summa, en el estado de Ohio, Estados Unidos, siendo clasificado como un nacimiento extremadamente prematuro. Su nacimiento, ocurrido mediante una cesárea de emergencia, fue la respuesta médica necesaria tras un diagnóstico de preeclampsia severa que afectó a su madre, Casey Britton, apenas dos semanas antes del parto.

Al nacer, Aurora registró un peso de solo 2 libras y 10 onzas, aproximadamente 1.2 kilogramos. Debido a su fragilidad y al desarrollo incompleto de sus órganos, fue trasladada de inmediato a la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). En este espacio especializado, la menor inició una lucha por la vida que incluyó el uso de ventilación asistida, procesos de intubación, el uso de máquinas de presión positiva continua en las vías respiratorias, además de necesitar diversas transfusiones de sangre.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

De acuerdo con lo publicado por la revista estadounidense People, los especialistas estimaron en aquel momento que la bebé tenía una probabilidad de supervivencia de entre el 70 y el 80 por ciento. Sin embargo, el camino hacia la recuperación no estuvo exento de incertidumbre, ya que su madre relató la dificultad emocional de enfrentar la separación física y la duda constante sobre la evolución diaria de su hija."Fue muy duro porque la separaron de mí", declaró Britton, "Nos preguntábamos: ¿Logrará sobrevivir hoy? ¿Logrará sobrevivir mañana?".

Últimas Noticias

  1. Video| “Prisión para obesos” en China se volvió viral por sus métodos extremos para bajar de peso
    4 horas intensivas de ejercicio -
    Canva
    #LOMÁSTRINADO

    Video| “Prisión para obesos” en China se volvió viral por sus métodos extremos para bajar de peso

  2. Mickey Rourke desmiente haber solicitado donaciones
    Instagram: @mickey_rourke_ / AFP
    #LOMÁSTRINADO

    Actor de Iron Man 2 niega haber pedido dinero a sus fans para no vivir en la calle: "Es humillante"

Apenas dos meses después de nacer, Aurora fue trasladada nuevamente, ahora a la Unidad de Cuidados Especiales del Hospital Ohio Health Mansfield, donde Aurora comenzó a mostrar señales significativas de mejora en cuestión de días, "empezó a mejorar a los pocos días de llegar aquí", mencionó la madre. "Empezó a comer más, a necesitar menos oxígeno y menos sonda de alimentación. Fue simplemente asombroso verlo".

Este cambio de centro médico le permitió una mayor cercanía a la familia, facilitando que la madre pudiera acompañar el cuidado de la bebé a diario y pasar noches junto a la cuna, al punto que las enfermeras del hospital le recomendaban a Britton que fuera a descansar a su casa. "Las enfermeras tuvieron que obligarme a irme, me dijeron: Vete a casa y duerme en tu cama un par de horas. Estará bien" declaró.

Actualmente, Aurora Britton tiene siete meses de edad y se encuentra en una etapa de pleno desarrollo y su caso resalta los avances en la medicina neonatal, además de la capacidad de Aurora de para superar condiciones críticas, dándole una posibilidad de vivir junto a su familia.

Publicidad

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO
NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Menores de Edad

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad