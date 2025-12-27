Doloroso relato de habitante del Catatumbo: “Las que estamos poniendo los muertos somos las madres”

Más de 90.000 personas han salido desplazadas del Catatumbo por los enfrentamientos del Eln y las disidencias de las Farc, desde enero de 2025. El 24 de diciembre la situación volvió a recrudecerse luego de que cientos de ciudadanos salieran de sus hogares.

De acuerdo con las cifras de la Gobernación de Norte de Santander, desde Navidad han llegado 250 personas a Cúcuta y 256 a Tibú. Allí se encuentra Carmen Elena García, presidenta de la Asociación de Madres Catatumbo, que narró la angustiante situación que se vive en la región, recordando que “desde el 16 de enero de 2025, que empezó toda esta situación, aquí en el territorio no se han parado los enfrentamientos, los desplazamientos han seguido dándose en el territorio”. (Lea también: Terror en Catatumbo: autoridades piden cese de enfrentamientos entre ELN y disidencias de las Farc)

Añadió que la violencia empeoró el primero de diciembre, cuando “empezaron los desplazamientos hacia El Tarra, algunas personas llegaron a los resguardos indígenas. Nosotros somos los delegados de justicia transicional del departamento Norte de Santander y también del municipio de Tibú. Empezaron los confinamientos en Pacelli y en otras veredas. La situación es muy difícil. Se desbordó el enfrentamiento este día 25, el día 22 empezó a llegar la gente desplazada a la ciudad de Cúcuta”.



“Parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo”

La señora Carmen advirtió que “hay que prepararnos (porque) el desplazamiento que se viene es un desplazamiento igual o peor al que hubo a principios de año, porque ya la situación es muy difícil, la situación ya no son dos actores peleando, sino son tres con el Ejército”.



Denuncia que en el Catatumbo “vienen asesinando a nuestros hijos, el secuestro de nuestros hijos, la privación de la libertad” y “la desaparición de niñas de 13 años”.



Por eso insiste en “los diálogos, porque los que estamos perdiendo la vida, las que estamos poniendo los muertos somos las madres”.

“Yo no sé qué pelean porque aquí ya la coca no da, aquí no hay plata, no entendemos por qué se están matando entre hermanos, entre tíos, por qué tanto sufrimiento hacia nosotras. Es que parece que fuera una condena ser madres en el Catatumbo y eso les hemos gritado, y de mil maneras hemos levantado la voz para que se busque y hemos llamado de corazón al Gobierno nacional, al señor Petro, que se busque una solución para que se pare esto, porque las únicas que estamos poniendo aquí los muertos somos nosotras”, manifestó.

Y es que ella es una de las madres que ha vivido el dolor en carne propia en Catatumbo: “El 5 de agosto de 2024 me mataron mi hijo y sé cuál es el dolor que sienten las madres. Por eso no quiero que una madre pase por lo que yo pasé”.

“Mi hijo apareció muerto en la parte alta de Catatumbo, yo creo que todos me vieron pidiendo la entrega del cuerpo de mi hijo. Ustedes me ayudaron en algunos medios saliendo para que me entregaran mi hijo y sé cuál es el dolor que está ocurriendo y sí, claro, soy afectada”, agregó.

Tiene otro hijo y por la situación del conflicto armado él “ha perdido la razón por tiempos. Me ha tocado internarlo en centros psiquiátricos por todo esto que está ocurriendo y sé la afectación psicológica que esto está produciendo. Nos está enfermando. Yo el 24 la pasé en el hospital porque el cuerpo ya no me da de ver cómo sufren las mamitas, pero tenemos a los hijos de las madres allí en cautiverio que todavía seguimos, si ven nuestras páginas, pidiendo por la liberación de ellos”. (Lea también: Pánico en Catatumbo en Navidad: hay enfrentamientos entre ELN Y disidencias; habitantes se refugian)

Con la voz quebrada, le hizo un llamado al presidente Petro: “Nosotras como madres siempre le hemos dicho que se sentara con nosotras. Quiero decirle que como hijo y como padre se ponga la mano en el corazón y busquemos la manera, porque no es de él solo, de Colombia, de todos los que me escuchan, de aquellos también, de aquellos medios que le meten tanta leña al fuego, pero no saben el sufrimiento que tenemos nosotros, que nos unamos y preguntémosles a estos grupos qué quieren y nos sentemos”.

