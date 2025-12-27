En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
ATENTADO CALI
METRO DE BOGOTÁ
ACCIDENTE MÚLTIPLE
RECARGO NOCTURNO
SALARIO MÍNIMO VITAL
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección COLOMBIA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Doloroso relato de habitante del Catatumbo: “Las que estamos poniendo los muertos somos las madres”

Doloroso relato de habitante del Catatumbo: “Las que estamos poniendo los muertos somos las madres”

Uno de sus hijos fue asesinado en 2024 y advierte que si el Estado no busca dialogar con el Eln y las disidencias, “el desplazamiento que se viene es un desplazamiento igual o peor” al de enero de 2025.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 27 de dic, 2025
Comparta en:
Doloroso relato de habitante del Catatumbo: “Las que estamos poniendo los muertos somos las madres”

Publicidad

Publicidad

Publicidad