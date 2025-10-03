En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
GUSTAVO PETRO
VENEZUELA - EE. UU.
ATAQUE SICARIAL INPEC
DIDDY COMBS
CONVOCATORIA SELECCIÓN COLOMBIA
KEVIN MIER
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / Beéle tendría nueva novia: aseguran que sale con Kimberly Reyes, exprotagonista de 'Diomedes'

Beéle tendría nueva novia: aseguran que sale con Kimberly Reyes, exprotagonista de 'Diomedes'

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado en redes sociales es la diferencia de edad entre ambos.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 3 de oct, 2025
Comparta en:
Editado por: Laura Camila Ramos
Kimberly Reyes
La nueva novia de Beéle.
Tomado de redes.

Publicidad

Publicidad

Publicidad