Beéle tendría nueva novia: aseguran que sale con Kimberly Reyes, exprotagonista de 'Diomedes'

El cantante barranquillero Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López, vuelve a estar en el centro de la conversación pública. Esta vez, no por su música ni por la polémica reciente en torno a la filtración de un video íntimo con su expareja, sino por los rumores de un nuevo romance con la reconocida actriz y modelo Kimberly Reyes.

Según reveló un programa matutino, ambos artistas habrían iniciado una relación hace aproximadamente tres meses. El periodista Santiago Vargas aseguró que fueron vistos entrando juntos a un lugar y saliendo casi al mismo tiempo, lo que despertó sospechas entre seguidores y medios. Además, Reyes habría acompañado al intérprete de 'Mi declaración' en la celebración de su cumpleaños número 23, el pasado 30 de septiembre, donde compartió con su familia.



¿Quién es Kimberly Reyes?

Kimberly Reyes, también barranquillera, es una actriz y modelo de 36 años que inició su trayectoria como virreina en el concurso Miss Mundo Colombia en 2009. Posteriormente, se consolidó en la televisión con papeles en producciones como 'El día de la suerte', 'Loquito por ti' y 'La Ley del corazón'. Su salto a la popularidad llegó con la bionovela 'Diomedes, El Cacique de la Junta', en la que interpretó a Lucía Arjona, uno de los grandes amores del cantante vallenato.

Reyes también hizo parte de la exitosa producción de Telemundo Sin senos no hay paraíso. En su vida personal, estuvo casada con el empresario Federico Severini entre 2016 y 2022, cuando se confirmó su separación.



La diferencia de edad, un punto de debate

Uno de los aspectos que más comentarios ha generado en redes sociales es la diferencia de edad entre ambos: Beéle tiene 23 años, mientras que Kimberly Reyes tiene 36. Sin embargo, ni el cantante ni la actriz han confirmado ni desmentido públicamente su relación, dejando que la especulación siga alimentando titulares y conversaciones digitales.



Mientras tanto, Beéle continúa enfocado en su carrera musical. En redes sociales circula un video que sugiere una colaboración con Shakira, lo que podría marcar un nuevo hito en su trayectoria. No obstante, al margen de sus proyectos artísticos, su vida sentimental sigue siendo el tema del momento. De confirmarse, esta relación uniría a dos de los talentos barranquilleros más reconocidos de la música y la televisión, consolidando una de las parejas más comentadas del entretenimiento colombiano.

