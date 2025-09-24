"Espero que sea IA": Críticas a Shakira por video bailando con Beéle

Beéle volvió a revolucionar las redes sociales, pero esta vez no con nueva música o alguna polémica. El joven cantante barranquillero sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que se le ve bailando con Shakira. La grabación tomó por sorpresa a más de uno, emocionó a los fans con una posible colaboración, pero también decepcionó a algunos internautas.

En la grabación, que dura apenas unos segundos, Beéle y Shakira están bailando 'Currucuchu', una canción de la Niña Emilia que por años ha representado el folclor colombiano en el tradicional Carnaval de Barranquilla, ciudad de la que son oriundos ambos cantantes. De esta manera demostraron que, a pesar del éxito internacional que ambos tienen, siguen orgullosos y presentes con sus raíces.



Fans decepcionados con Shakira por juntarse con Beéle

Shakira no se ha pronunciado al respecto del video con Beéle y, aunque la mayoría de comentarios aplauden el junte entre los dos artistas, algunos fans de la 'Loba' dejaron en la publicación del intérprete su disgusto y decepción con la barranquillera por aparecer con este colega. Tanto así que algunos hasta cuestionaron la veracidad del video, esperando que sea producto de inteligencia artificial.

"Estamos de acuerdo que Shakira pa' elegir hombres tiene un gusto PÉSIMO?"; "Tendré que darle like a Beéle solo por Shakira"; "qué bajo está cayendo Shakira"; "Shaki trata la seriedad"; "Espero que sea IA"; "Ahí no es Shaki"; "Shaki, con él no"; "No puede ser!!! Todo un tour empoderando a las mujeres solteras que se cansaron de hombres como este y sale este video?"; "Shaki no, recuerda que ese es como Piqué", se lee en algunas de las reacciones.



¿Pero por qué algunos fans de Shakira no aprueban su acercamiento con Beéle? Más allá de lo musical, Brandon de Jesús López Orozco también ha sido noticia por algunas polémicas en sus anteriores relaciones amorosas. Cara, su expareja y madre de sus hijos, lo acusó públicamente de infidelidad y de no darle dinero para mantener a sus hijos. Aunque después un fallo judicial establecería que el barranquillero era víctima de violencia en este caso.

Más recientemente, el cantante se vio afectado por la filtración de un video privado en el que aparecía con su expareja Isabella Ladera, con quien supuestamente habría engañado a Cara. Ladera, por su parte, ha dicho públicamente y a través de sus abogados demandó a Beéle porque, según ella, fue él quien filtró la grabación. El cantante, por su parte, también ha tomado acciones legales para defenderse y para pedir sanciones a quienes sean hallados responsables del hecho.



¿Viene colaboración entre Beéle y Shakira?

Ni Shakira ni Beéle han confirmado que vayan a lanzar una canción juntos; sin embargo el video ha despertado los rumores y las expectativas de los fanáticos de ambos. Lo cierto es que la grabación, por lo que se puede ver, se hizo en un estudio de grabación, lo que refuerza la teoría de que los barranquilleros estaban trabajando juntos.

A pesar de las críticas, son más los colombianos emocionados por la posible colaboración entre dos de los artistas colombianos más exitosos a nivel internacional. Shakira, toda una leyenda musical que sigue agotando estadios a nivel mundial después de varias décadas de carrera y transformando su dolor en inspiración; mientras Beéle con apenas 22 años se convirtió rápidamente ne un referente del afro beat en el país y el mundo.

