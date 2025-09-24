En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
BARRANQUILLA
B KING Y REGIO CLOWN
PETRO EN LA ONU
AGUAS PROFUNDAS
JAMES RODRÍGUEZ
JHON DURÁN
DT DE SANTA FE

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección #LOMÁSTRINADO Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / #LOMÁSTRINADO  / "Espero que sea IA": Críticas a Shakira por video bailando con Beéle

"Espero que sea IA": Críticas a Shakira por video bailando con Beéle

Shakira y Beéle son tendencia en las redes sociales tras aparecer juntos en un video. ¿Se acerca una colaboración entre los barranquilleros?

Por: María Paula González
Actualizado: 24 de sept, 2025
Comparta en:
Shakira y Beéle
Shakira sorprendió a su comunidad con un video bailando junto a Beéle -
Fotos: video de @beele

Publicidad

Publicidad

Publicidad