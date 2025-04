Daniela Ospina recordó fuertes insultos que recibió mientras vivía en España con James Rodríguez

Daniela Ospina es una de las modelos y empresarias colombianas más reconocidas en las redes sociales. Desde hace un tiempo la mujer vive junto a su familia en Miami, Florida, lugar en el que ha enfrentado algunas dificultades ; sin embargo, recientemente recordó que uno de los países en los que ha vivido y en el que enfrentó más problemas fue España, donde recibió fuertes ataques y malos comentarios.

¿Qué le pasó a Daniela Ospina en España?

La colombiana recordó esta desafortunada situación en medio de una entrevista en el podcast Sin Rodeo con Jomari, en el que hizo un recorrido por su vida, recordando claramente su relación con el futbolista James Rodríguez . La modelo reveló que guarda con gran aprecio los recuerdos de su amor con el cucuteño y el fruto de ese amor que fue su primogénita Salomé, pero que la etapa en la que se radicaron en España por el trabajo de él fue muy complicada para ella.

"Te casaste con James, tuviste tu primera hija, y te vas a vivir a España, ¿cómo fue todo eso?", cuestionó el anfitrión del podcast y Daniela Ospina respondió sin rodeo que "horrible". La colombiana aclaró que le parece que España es un país muy bonito y le tiene cariño, pero que los comentarios que se hacían en la prensa española sobre ella la afectaron gravemente. "Amo España, pero me dieron muy duro, bueno la prensa, pero como país disfruté mucho. Me tildaron de travesti, fea, o sea, fue muy fuerte. Yo te juro que a veces recuerdo y digo: ¿yo cómo no caí en una depresión?".

Ospina recordó que había decidido vivir en España con su pequeña hija y su esposo por el trabajo de él, pero que no esperaba que el foco de la prensa local terminara siendo su apariencia física y, menos aún, de manera negativa. La modelo resaltó que, aunque siempre ha sido una mujer fuerte, las críticas a su físico en España fueron muy fuertes y cuando todavía estaba muy joven, por lo que sí llegaron a afectarla.

"Siempre he sido una mujer muy fuerte, de mucho carácter, pero lo de España es una de las cosas que más me ha marcado en la vida, sobre todo porque yo estaba muy jovencita. No lo pude asumir como lo asumiría ahora", resaltó la también empresaria. Después de esto, además, se hizo pública la separación de James Rodríguez y coincidió el lanzamiento de su marca de ropa, algo que la gente pensó que había sido muy fácil para ella, pero que le llevó mucho trabajo.

Daniela Ospina y su relación con Gabriel Coronel

Por otro lado, Daniela Ospina también habló de la relación que sostiene con su actual esposo Gabriel Coronel , señalando que lo conoció a través de una amiga en común. "Ella me sacó como un catálogo y me salió este muñeco de torta y ahí lo empecé a seguir. Ella le habló de mí y eso fue. Yo lo veía y decía, 'es demasiado perfecto para mí'. Me di cuenta que era el indicado rápido, por sus respuestas y sus preguntas, lo que hacía".

