David Bisbal vivió el terremoto de Colombia en Bogotá: "Estamos con el corazón en un puño"

En la mañana del lunes 10 de agosto gran parte del territorio colombiano se estremeció ante un temblor de magnitud 7,4 con epicentro en el municipio de San José del Palmar, Chocó. Las principales zonas afectadas por esta emergencia fueron el Pacífico y el Eje Cafetero; pero la magnitud de este sismo hizo que se sintiera en otras partes del país como Bogotá, ciudad en la que se encontraba el cantante español David Bisbal.

A través de redes sociales, David Bisbal compartió con sus seguidores de Instagram cómo despertó el lunes en su hotel al sentir que todo se movía. El cantante español se encontraba en la capital colombiana cumpliendo con compromisos laborales cuando fue sorprendido por el movimiento telúrico a las 7:34 de la mañana.

En sus historias de Instagram, el cantante compartió con sus 5,7 millones de seguidores, cómo se movían los cuadros y lámparas en su habitación de hotel que, por lo que se puede observar en la ventana, estaba en un piso alto. "Un terremoto, espero que no pase nada, Dios mío ... Por favor, virgencita, ya, tranquilo", expresó el artista mientras mostraba cómo todo se movía y las alarmas afuera sonaban fuerte.



¿Qué dijo David Bisbal sobre el terremoto en Colombia?

Después de esa primera historia durante el terremoto, los seguidores del artistas español se preocuparon por su situación. Tras algunas horas de incertidumbre, el cantante de 'Bulería' apareció una vez más en sus historias mostrando que se encontraba bien y señaló que estaba bastante conmovido por los daños y emergencias que ocasionó el sismo en otras ciudades del país, por lo que también dijo que estaría presto a difundir información valiosa sobre ayudas para los damnificados.



"Lo cierto es que haberse despertado esta mañana con ese temblor tan fuerte en Bogotá pues ha sido un poco de pánico al principio", reconoció en primera medida David Bisbal. Agregó que aunque el movimiento fue fuerte y bastante prolongado, "después de un minuto aproximadamente todo se calmó, empezaron a sonar un montón de alarmas de otros edificios cercanos al mío y por suerte en Bogotá no ha sucedido nada".



El cantante resaltó que después del debido proceso de evacuación y de seguir cumpliendo con sus compromisos empezó a enterarse por noticias locales de cómo estaba la situación en otros puntos del país. "Ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que en Cali y en otras provincias del interior de Colombia ha sido muy fuerte. Desde aquí quiero mandar un saludo y un beso enorme a las personas afectadas y obviamente estamos todos con el corazón en un puño, así que les mando un abrazo muy fuerte y vamos a estar informando sobre las ayudas", concluyó.

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El mensaje de David Bisbal se une al de muchos artistas nacionales e internacionales que desde que ocurrió el temblor en Colombia se han estado movilizando con sus equipos para enviar ayudas a los damnificados, así como también utilizan sus plataformas, con millones de seguidores, para compartir información confiable sobre los puntos de acopio y organizaciones que reciben donaciones.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co