"Héroe sin capa": médico regresó a clínica para poner a salvo a recién nacidos durante terremoto

Mientras el terremoto de magnitud 7,4 obligaba a evacuar hospitales, edificios y viviendas en diferentes regiones del país, una escena ocurrida en la Clínica Panamericana de Apartadó, Antioquia, se convirtió en uno de los relatos que más ha conmovido a los colombianos. El protagonista es el pediatra Germán Somoyar, quien decidió regresar a la unidad neonatal para proteger a los pacientes más pequeños cuando el movimiento telúrico aún mantenía en alerta a todo el personal médico.

Las imágenes del profesional sosteniendo en sus brazos a dos recién nacidos comenzaron a difundirse rápidamente en redes sociales, donde cientos de usuarios lo calificaron como un héroe sin capa y un verdadero ángel. Su historia también fue destacada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien reconoció públicamente su actuación durante la emergencia.

Volvió por los pacientes más vulnerables

Durante una conversación con el mandatario departamental, el pediatra relató cómo transcurrieron los primeros minutos tras el inicio del sismo.



Explicó que, cuando comenzó el movimiento, una de las primeras acciones fue orientar la evacuación de la clínica. En ese recorrido encontró a varias madres paralizadas por el miedo y las animó a dirigirse hacia las rutas de salida establecidas por la institución.



"Cuando de repente empezó a sentirse el temblor empezamos a evacuar la clínica, hubo unas mamás de algunos pacientes, las encontré en las habitaciones paralizadas del miedo, en ese momento la iniciativa fue alentarlas a que salieran de la ruta de evacuación de la clínica", relató.

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Después de acompañarlas, tomó una decisión que hoy es reconocida dentro y fuera del sector salud: "Luego fui a la unidad donde tenemos a los recién nacidos, a la unidad neonatal, pues ahí claramente había una necesidad mayor, entonces entre todo el equipo pudimos cargar a los bebés a brazos y sacarlos a través de la zona de evacuación desde el sexto piso de la clínica", explicó.

Durante la conversación, el gobernador le preguntó por los bebés que llevaba en brazos en las imágenes que circularon ampliamente.

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El pediatra respondió que únicamente revelaría sus nombres de pila. "Voy a decirles únicamente Mateo y Salomón", señaló. Al ser consultado sobre su estado de salud mencionó que "Todos están bien, gracias a Dios, sí señor", afirmó.

Las fotografías y videos del momento muestran al médico sosteniendo a los recién nacidos mientras avanzaba junto al resto del personal hacia las zonas de evacuación, en medio del protocolo activado por la institución.

Estas tragedias nos ponen a prueba de diferentes maneras: en medio de tanto dolor y miedo se dan actos de heroísmo como el del médico Germán Somoyar. Este pediatra, de la Clínica Panamericana de Apartadó, es ejemplo de sacrificio y humanismo que nos llena de esperanza. Dios ayude… pic.twitter.com/lVfWK8KCct — Andrés Julián (@AndresJRendonC) August 11, 2026

El gesto del pediatra recibió un reconocimiento público del gobernador de Antioquia, quien destacó la entrega demostrada durante la emergencia.

"Estas tragedias nos ponen a prueba de diferentes maneras: en medio de tanto dolor y miedo se dan actos de heroísmo como el del médico Germán Somoyar. Este pediatra, de la Clínica Panamericana de Apartadó, es ejemplo de sacrificio y humanismo que nos llena de esperanza. Dios ayude a Colombia", expresó Andrés Julián Rendón en su cuenta de X.

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Durante la conversación, el mandatario también le manifestó su agradecimiento de manera directa. "Yo quería en nombre de los antioqueños agradecerte y reconocerte lo que hiciste el día de hoy, que Dios te bendiga", le dijo.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

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