Diego Guauque aclara cuál es su estado de salud tras versiones especulativas: "¡Carreta!"

Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, desmintió versiones que especulaban sobre su salud y que afirmaban que el comunicador había regresado al hospital y que recayó en el cáncer que ya superó. A través de sus redes sociales, Diego indicó que, al contrario de lo que se mencionó, se encontraba en medio de una importante celebración para él.

En enero del año 2023, Diego fue diagnosticado con un sarcoma, un tipo de cáncer que se origina en los tejidos blandos, como los adiposos, musculares, nerviosos y fibrosos, así como en los vasos sanguíneos o en los tejidos profundos de la piel.

Su batalla contra la enfermedad fue intensa. Inicialmente, los médicos intentaron extirpar el tumor mediante cirugía, pero el procedimiento no tuvo éxito debido a los riesgos involucrados. Ante esta situación, el comunicador se sometió a varios meses de quimioterapia, enfrentando efectos secundarios y momentos difíciles. A pesar de las dificultades, ha dicho él en repetidas oportunidades, el apoyo de su familia y su fe fueron fundamentales en la recuperación.

Instagram: diego_reportero

¿Cómo está Diego Guauque?

Por Diego ser, además de un periodista reconocido, una figura pública importante, se ha especulado en torno a la enfermedad que superó y personas inescrupulosas, incluso, han llegado a mentir en torno a su estado, lo que ha obligado al comunicador a salir a aclarar falsas versiones.

En un video publicado a través de su Instagram, Diego habló sobre un falso titular de un medio digital que decía: “No aguanta más: Diego nuevamente en el hospital”.

Guauque mencionó que “con razón esta mañana me estaban escribiendo tantas personas. ¡Carreta!, ¡Fake news! No crean nada de eso”.

Diego agregó que, “incluso ayer 29 de mayo, lo que estaba yo era de fiesta, de celebración, porque estaba cumpliendo mi segundo cumplevida: así se llama la fecha cuando a uno lo declaran sano nuevamente y todo gracias a mi triángulo de salvación compuesto por Dios, los médicos y mi familia”.

Finalmente, Diego mencionó que las fotos que dicho medio publicó no son falsas, pero corresponden al año 2023, cuando el periodista estaba luchando por vivir.

Diego Guauque revela detalles sobre el cáncer que superó

En conversación con el programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, Diego Guauque narró que todo comenzó con un dolor abdominal: "Yo por dentro pensaba que el dolor que sentía no era normal, pero no le decía nada a mi familia para no preocuparlos".

Después de esto, decidió ir al médico y le descubrieron el cáncer que lo afectaba, por lo que se sometió a quimioterapias con la esperanza de poderse recuperar. "Mi esposa siempre era el faro de luz, esperanza y positivismo...ella se derrumba, me abraza, lloraba. Yo la veo así y le digo 'tranquila, yo salgo de esto, lo voy a hacer por ti y por mi hija'", mencionó.

Además, en diálogo con Los 40, el periodista dijo que en lo primero que pensó cuando conoció su enfermedad fue en su familia: “Yo decía ‘¿cómo les voy a hacer esto a mi esposa y a mi hija?”. Pensaba en esos seres para salir adelante. Yo pensaba que mi familia estaba afectada por mi culpa, yo no tenía la culpa, pero era por mi enfermedad”.

Diego Guauque contó detalles hasta ahora desconocidos de lucha contra el cáncer Séptimo Día

En medio de la lucha por vivir, Diego narró que pasó por intensos dolores y que los médicos estaban sorprendidos por cómo había pasado su tratamiento. “Los oncólogos estaban muy sorprendidos de que yo hubiera salido adelante. Me decían ‘Nosotros comentábamos en un chat que tenemos de oncólogos y todos decíamos ‘ese man no sale’. El oncólogo decía que era muy difícil que una persona pudiera sobrevivir a eso y más porque el sarcoma es un tumor muy poco explorado”, dijo.

Finalmente, el periodista indicó que usó el humor para sobrellevar su enfermedad: "Yo digo que cuando uno tiene esta experiencia, lo mínimo que uno debe hacer, aparte de agradecer a los médicos y a Dios, es agradecerle a la vida tratando de abrazar a los pacientes o a las personas que están atravesando por este camino".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias