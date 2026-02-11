Él es Diomedes Díaz, el bombero de Acacías que conquistó las redes sociales sin cantar una sola nota

En el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Acacías, Meta, hay un nombre que no pasa desapercibido. Diomedes Díaz, de 40 años, atiende emergencias, lidera capacitaciones y responde al llamado de la comunidad cuando el fuego amenaza. No es cantante ni pisa escenarios, pero en los últimos días su identidad lo convirtió en un ícono viral de internet. En redes sociales ya lo llaman, como el mismo se nombró, “el cacique del fuego”.



La historia comenzó con un video institucional. El uniformado, con tono serio e informativo, invitó a empresas y ciudadanos a participar en jornadas de capacitación sobre prevención y atención de emergencias. El clip, lejos de ser gracioso, pretendía explicar los horarios y detallar la importancia de estar preparados ante situaciones de riesgo.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Sin embargo, solo fue necesario que hiciera su presentación: “Mi nombre es Diomedes Díaz”. Esa frase bastó para que el contenido se multiplicara en las plataformas digitales, especialmente en TikTok.

En cuestión de horas, el anuncio informativo se transformó en fenómeno viral. Miles de usuarios no pudieron evitar relacionarlo con el recordado cantante vallenato Diomedes Díaz Maestre, el ‘Cacique de La Junta’. Los comentarios no tardaron en aparecer. “El bombero de La Junta”, escribieron algunos internautas.



Otros adaptaron títulos de canciones y frases del artista al contexto de la profesión y, entre risas y humor, la publicación superó los 65 mil ‘me gusta’ y alcanzó cerca de 6 mil comentarios.



Publicidad

Luego del revuelo digital, el ahora llamado “Cacique del Fuego” explicó el porqué de su particular nombre. En un nuevo video contó que todo se trató de algo muy “chistoso”, pues nació en 1985, época en la que el ídolo vallenato era una sensación nacional. “Mi familia, viendo que el apellido daba con el nombre, entonces dijeron: pongámosle Diomedes Díaz”, relató. El nombre fue el resultado de la admiración de sus padres por el artista que marcaba las emisoras del país.

Tras los comentarios jocosos con versiones adaptadas como “La ventana quemadita” o “Un incendio que llegó a su fin”, también respondió a la pregunta de cuál canción del cantante representaría su vida como bombero. Sin dudarlo, aseguró que sería Cuna Pobre, porque desde muy pequeño le ha tocado enfrentar dificultades, pero ha logrado superarse.

Publicidad

Fuera del uniforme, Diomedes Díaz se definió como una persona entregada y dedicada a su familia y a su círculo cercano. Además, habló de lo más valioso de su vocación: servir a la comunidad. “No hay dinero que lo pueda pagar”, expresó, al referirse a la satisfacción que le produce ayudar, aun cuando las labores implican riesgos y nunca se sabe con qué tipo de emergencia se va a encontrar.

Ante la viralidad, afirmó sentirse sorprendido, pues nunca imaginó que “por el hecho de llamarme Diomedes Díaz iba a crear tanto impacto a nivel nacional”. No obstante, se tomó la situación con humor y mencionó algunas de las canciones que los usuarios le han pedido en tono jocoso, como “Mi primera llama”, “Tres incendios” y “El agua está echada”.

El bombero cerró su video con un clásico gesto del cantante, diciendo la frase: “Con mucho gusto”.

Paradójicamente, la viralidad terminó visibilizando la labor de los Bomberos Voluntarios de Acacías. Lo que inició como una invitación a capacitaciones permitió que más personas conocieran el trabajo que realizan a diario en la atención de emergencias. Así, mientras las redes hicieron “parche” con frases como “Apagarte más no pude”, Diomedes Díaz sigue cumpliendo sus labores, demostrando que su verdadero éxito y su verdadera melodía están en salvar vidas.

Publicidad

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co