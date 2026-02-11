Desafío Siglo XXI: Rata y Valentina no lograron asegurar su cupo en la semifinal

En el Desafío Siglo XXI empiezan a darse los últimos pasos rumbo a la gran final de la competencia, la cual se llevará a cabo el próximo martes 17 de febrero. Previo a este gran momento, las cuatro parejas que quedan en el juego se enfrentaron en dos retadores desafíos de salvación para definir las dos primeras semifinalistas.

En un primer momento Gero y Rosa se enfrentaron en el Box Blanco a Gio y Valkyria por su cupo a la semifinal. La prueba dejó una final de infarto en la que Gio y su compañera lograron obtener su cupo y mandaron a sus oponentes a una prueba a muerte. En el capítulo de este 11 de febrero se definía la pareja que los enfrentará en ese último duelo de eliminación.

Fue el turno de Rata y Valentina de enfrentar ahora a Zambrano y Miryan en la misma prueba que las otras duplas. Los primeros, aunque destacan en las pruebas de aire, iban con una clara desventaja por falta de comida y su estadía en playa baja, además de que la otra pareja había visto en pantalla la pista del día anterior, conociendo mejor los obstáculos, mientras Rata y Valentina solo tenían los detalles de las palabras de Gio y Valkyria.



A lo largo de la prueba, las parejas estuvieron diferenciadas por una pequeña ventaja, pero sin duda Zambrano y Miryan estaban más enterados sobre cómo enfrentar los obstáculos, lo que les dio la delantera y los llevó a convertirse en los ganadores. Con este resultado, Rata y Valentina se enfrentarán a Rosa y Gero en el último Desafío a Muerte para definir a las tres parejas que pasarán a la semifinal.



Parejas hablan del premio del Desafío Siglo XXI

Con la gran final a la vuelta de la esquina, las parejas empiezan a tener conversaciones importantes, por ejemplo las relacionadas con el millonario premio de 1.200 millones que solo dos de ellos podrán disfrutar. Gio y Valkyria, por ejemplo, confirmaron que han hablado del tema y tienen claro que irían por partes iguales, pero les sorprendió enterarse que las otras duplas no tienen los mismos planes.



En el caso de Rata y Valentina, ella le contó a Gio que su compañero le planteó darle 60 millones de pesos del premio por su compañía en esta última etapa; sin embargo, considerando el aumento del premio cree que debería ser más. "No le voy a exigir un 50 %, pero por lo menos un 30%", señaló la participante a Gio, señalando que a lo largo de la última etapa ella ha sido clave para que Rata siga dentro del juego.

Mientras tanto, Valkyria hablaba de lo mismo con Rata y el decía que no entendía cómo no pensaban en repartir el premio en partes iguales. Rata le explicó que él consideraba que debía quedarse con más parte del premio porque, a diferencia de Valentina, él no ha sido eliminado y fue el semifinalista en la primera etapa. Sin embargo, el competidor no descarta aumentar el porcentaje de Valentina en caso de ganar.

Miryan y Zambrano, por su parte, también discutieron sobre este importante tema y acordaron dividir el premio en partes iguales. Aunque Zambrano propuso una división de 60 - 40, Miryan insistió en el 50% y convenció a su pareja.

