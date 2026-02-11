Deportista confiesa infidelidad tras ganar medalla y recibe contundente respuesta: "El mayor error"

El noruego Sturla Holm Laegreid, que ganó este martes 10 de febrero la medalla de bronce en la prueba combinada de esquí de fondo y tiro con rifle de veinte kilómetros en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina (Italia), hizo pública entre lágrimas una infidelidad a su pareja.

¿Qué dijo el deportista que confesó infidelidad?

La surrealista escena tuvo lugar al finalizar la prueba, en una entrevista posterior, donde, llorando y sin ser cuestionado por ello, confesó el desliz amoroso, el cual se produjo tres meses atrás. "Hay alguien con quien me gustaría compartir esto, aunque quizá hoy no esté viendo la televisión. Hace seis meses conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Hace tres meses cometí el mayor error de mi vida y le fui infiel, y se lo conté hace una semana. Ha sido la peor semana de mi vida", dijo con lágrimas en los ojos un emocionado Laegreid.

"Tenía una medalla de oro en mi vida, y seguramente hay mucha gente que me ve con otros ojos, pero yo sólo tengo ojos para ella", continuó. Como reconoció, el deporte pasó "a un segundo plano estos últimos días" después de contarle a su pareja, una mujer de identidad desconocida, su infidelidad, aunque, según él mismo, está dispuesto a no "rendirse": "Se lo conté hace una semana y, por supuesto, se acabó. No estoy dispuesto a rendirme. Espero que cometer suicidio social demuestre lo mucho que la quiero. Asumo las consecuencias de lo que he hecho. Lo lamento de todo corazón".



"Me he dado cuenta de que esta es la mujer de mi vida y que no puedo vivir toda mi vida ocultándoselo. Mi única forma de alcanzar mi objetivo es contarlo todo y ponerlo todo sobre la mesa, y esperar que ella siga queriéndome. Lo he hecho por ella y ahora por todo el mundo. No tengo nada que perder", apostilló. Sturla Holm Laegreid fue tercero tras su compatriota Johan-Olav Botn, oro, y el francés Eric Perrot, plata. Laegreid sólo falló un blanco en la carrera y terminó a 48.3 segundos del ganador.



La contundente respuesta de la expareja del deportista

La mujer a la que Sturla Holm Laegreid le fue infiel compartió una respuesta a las declaraciones públicas del deportista. La mujer, cuya identidad no fue revelada, escribió al periódico noruego VG la respuesta a su exnovio. "Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor tan pública frente al mundo entero. No he pedido estar en esta situación y es difícil estar allí. Hemos tenido contacto y él conoce mis sentimientos al respecto", comenzó diciendo.

La exnovia de Laegreid agradeció su "familia y amigos que me han abrazado y apoyado durante este proceso, y a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado conmigo, sin saber quién soy". Por su parte, el deportista fue criticado por el momento que eligió para revelar que había sido infiel. "Me disculpo sinceramente por revelar esta historia personal en un día feliz para el biatlón noruego. No soy yo mismo y no pienso con claridad. Mi disculpa es para Johan-Olav, quien merecía toda la atención tras su oro. Y es para mi exnovia, quien ha sido puesta en el foco mediático sin su consentimiento. Espero que esté bien", dijo el noruego.