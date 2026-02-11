Lo que dijo Michelle Char, Reina del Carnaval de Barranquilla, sobre hombre que la besó a la fuerza

El episodio que marcó la noche de La Guacherna 2026 dejó de ser un simple incidente para convertirse en una conversación nacional. La protagonista, Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, vivió uno de los momentos más incómodos y cuestionados de las festividades cuando un hombre la besó sin su consentimiento en pleno desfile. El hecho fue captado desde distintos ángulos, viralizado en redes sociales y condenado de manera inmediata por miles de personas, organizaciones y figuras públicas.

Pero más allá de la indignación colectiva, la voz más esperada era la de ella: ¿cómo se sintió?, ¿qué piensa del hombre?, ¿qué mensaje quiso enviar? Su reacción pública, conocida horas después del incidente, mostró una mezcla de sinceridad, contención y un llamado a la calma que sorprendió a muchos. Y, aunque recibió apoyo por su manera de abordar el episodio, también generó debate en redes, especialmente por su intención de evitar ataques contra el hombre que protagonizó el beso forzado.



La primera reacción de Michelle Char: “Oigan, me besaron en la boca”

La primera reacción conocida de Michelle Char ocurrió en un video compartido por ella misma en redes sociales. Aún conmovida por lo ocurrido, reconoció lo que había pasado sin rodeos: “Oigan, me besaron en la boca”.Ese mensaje corto, dicho con la voz afectada y mientras intentaba recomponerse, dejó en evidencia el impacto del momento.



Según los videos difundidos, inmediatamente después del beso no consentido, la reina se agachó, trató de apartarse del agresor y luego continuó el desfile mientras se limpiaba las lágrimas. Testigos relataron que siguió el recorrido visiblemente afectada, intentando mantener el protocolo que exige la tarima y la representación oficial, pese al desconcierto vivido.



🇨🇴 | Michelle Char Fernández, Reina del Carnaval de Barranquilla 2026, Colombia, fue víctima de acoso mientras saludaba a sus seguidores. Un hombre aprovechó el momento para darle un beso en la boca sin su consentimiento. pic.twitter.com/DEpzKu03RD — Franchesca Castillo 🇩🇴 (@franchiscastill) February 10, 2026

"No debemos fomentar el odio": Reina del Carnaval de Barranquilla 2026

Aunque la reacción inicial mostró la conmoción del momento, su pronunciamiento más completo llegó más tarde, a través de un video y mensajes compartidos en sus redes sociales. En ese mensaje, Michelle Char pidió evitar la persecución y la violencia contra el hombre involucrado en el hecho.

Según explicó, su intención no era minimizar la gravedad del comportamiento, sino evitar que el episodio se transformara en una ola de hostigamiento digital: “No debemos fomentar el odio. Yo estoy bien, lo último que quiero es fomentar odio contra él. No sé quién es, no lo conozco y estoy segura de que no lo hizo de mala intención". De acuerdo con la reina, el momento se produjo en medio de lo que calificó como un escenario de euforia colectiva, típico de La Guacherna, donde el público suele acercarse a saludar, abrazar y tomarse fotos con las figuras principales del desfile.

En sus palabras, esa mezcla de entusiasmo, movimiento y cercanía terminó saliéndose de control. "Yo estaba abrazando a la gente, tal vez me jaló o fue una mala pasada… fue un momento que todo se salió de control". Otra frase que destacó en su declaración fue la forma en la que defendió la esencia de la celebración, intentando que el incidente no eclipsara la experiencia general de la noche: “Nada opaca lo lindo de esta noche. Todo este cariño me lo llevo en el corazón”.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL