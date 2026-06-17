En Cali, ¿dónde ver partido de la Selección Colombia del Mundial 2026 en pantalla gigante?

Este jueves a las 9:00 de la noche la Selección Colombia cerrará la primera fecha del Mundial 2026 enfrentando al seleccionado de Uzbekistán. En las diferentes capitales del país se dispondrá de pantallas gigantes para que los hinchas colombianos puedan disfrutar de este importante encuentro que marca el comienzo del camino mundialista de la Tricolor. En la ciudad de Cali, por ejemplo, la Alcaldía abrió una fan zone para que los ciudadanos se acerquen a ver el juego.



La transmisión en la ciudad de Cali será en el Parque de La Retreta, ubicado sobre la margen izquierda del río Cali y al costado derecho del Puente Ortiz. Esta fan zone es una iniciativa de la Federación Colombiana de Fútbol en asocio con alcaldías como la de Barranquilla, Bogotá y Cali.

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A través de un comunicado, la Alcaldía de Cali señaló que “La pasión por el fútbol se toma Cali. El miércoles 17 de junio se abre la ‘fan zone’ oficial de la Federación Colombiana de Fútbol, en el Parque de La Retreta. Se trata de un espacio diseñado para que caleños y visitantes vivan juntos la emoción del debut de la selección Colombia frente a Uzbekistán, en la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

¿A qué hora abren el Parque de La Retreta para ver partido de Colombia?

Las puertas para que los caleños puedan ver el partido de la Selección Colombia, dijo la Alcaldía de Cali, “estarán abiertas al público desde las 6:00 p.m., de cara al partido de ‘la sele’ que inicia a las 9:00 p.m. y que se proyectará en pantalla gigante, permitiendo que cientos de aficionados disfruten la experiencia mundialista en un ambiente seguro, familiar y gratuito”.



La entrada en Cali, al igual que en la ciudad de Bogotá, será adquiriendo una boleta: “El acceso será mediante boleta y estará sujeto a la capacidad del recinto. Los ciudadanos interesados podrán consultar toda la información relacionada con el ingreso y la programación, a través de las redes sociales oficiales de la Alcaldía de Cali”.



Además de la transmisión de los partidos de la Selección Colombia en su participación en el Mundial 2026, los asistentes a estos eventos organizados por la Federación Colombiana de Fútbol podrán disfrutar de una amplia programación que combina deporte, cultura, música y entretenimiento.



Pantalla gigante para la transmisión oficial de los partidos.

Zona gastronómica con oferta local y nacional.

Exhibición fotográfica sobre la historia de la selección Colombia.

Activaciones especiales y firmas de autógrafos con leyendas del fútbol colombiano.

Charlas y conversatorios con exjugadores destacados.

Espacios interactivos y experiencias fotográficas.

Música en vivo y presentaciones de DJ’s.

Concursos, trivias, sorteos y entrega de premios.

Puntos de hidratación y atención básica en salud.

Actividades de animación y entretenimiento durante cada jornada.

En Cali se transmiritán en pantalla gigante todos los partidos de Colombia en el Mundial

Finalmente, la Alcaldía de Cali indicó que, además del partido contra Uzbekistán, la fan zone estará disponible para los juegos contra la Selección de la República Democrática del Congo, el 23 de junio, y la Selección de Portugal, programado para el 27 de junio.

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CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

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