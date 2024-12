Fallas de Nequi en víspera de Navidad son reportadas por usuarios de redes sociales

Este lunes, 23 de diciembre de 2024, muchos usuarios de redes sociales han reportado fallas en la billetera digital Nequi.

A través de la red social X, los internautas han asegurado que no han podido ingresar a la aplicación y que tampoco ha sido posible hacer transacciones.

“Nequi no está preparado ni para quincenas y mucho menos para un diciembre”, “Nequi, cómo cosa rara, está caído. No les da ni pena que esto pase en plena víspera de Navidad, cuando hay mucho comercio que depende este servicio” y “qué embarrada, Nequi caído en plena Navidad. No solo afecta a los clientes sino al comercio” son algunas de las reacciones de los usuarios de la billetera digital.

Ante la queja de sus clientes, Nequi ha respondido a algunos mensajes y dice lo siguiente: “¡Hola! Sabemos lo importante que es estar para ti en todo momento. Te cuento que estamos pasando por algunas intermitencias. Ya estamos trabajando con nuestro equipo técnico para dar una pronta solución. Agradecemos mucho tu paciencia”.

Minutos más tarde, Nequi explicó a sus usuarios que "estamos funcionando al 100%. Entérate de la disponibilidad de nuestros servicios entrando en nuestra web oficial de status. Si tienes líos con tu app escríbenos para ayudarte"

Este es el mensaje que les aparece a los usuarios que se están quejando de la caída de la aplicación - Rede sociales

¿Cuántos usuarios tiene Nequi?

La billetera digital Nequi, nacida en 2016 como un intraemprendimiento del banco Bancolombia, cuenta ya con más de 20 millones de usuarios en toda Colombia.

Al final del año 2016, Nequi contaba ya con 32.000 clientes, para el 2017, la billetera digital alcanzó los 270.000. Luego, para 2019, Nequi llegó a 1,8 millones de usuarios.

En la nueva década, para finales de 2020, la aplicación llegó a los 4,8 millones de usuarios. Con la llegada de la pandemia, Nequi tuvo un crecimiento exponencial y alcanzó los 10 millones de usuarios para finales del 2021.

En 2022, la plataforma llegó a los 14 millones de usuarios y en 2023 alcanzó la cifra de los 18 millones. Según la empresa, 3 de cada 5 colombianos usan la aplicación para manejar sus finanzas desde el celular.

