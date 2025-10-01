Festival Estéreo Picnic 2026: conozca el cartel por días y los precios

El Festival Estéreo Picnic ya tiene fecha para su próxima edición y promete ser histórica. Los días 20, 21 y 22 de marzo de 2026, el Parque Simón Bolívar volverá a convertirse en el epicentro de la música, el arte y la cultura alternativa, en un encuentro que llega a su quinceavo aniversario consolidado como uno de los festivales más importantes de América Latina.

En su tercera edición consecutiva en el corazón de Bogotá, el FEP celebra estos 15 años con un cartel que encarna su lema de este año: “el ahora es para siempre”. Una frase que resume la esencia de un lineup protagonizado por una generación de artistas que ya no solo hace parte de la conversación global, sino que también lidera escenarios en los festivales más grandes del mundo.

El FEPXV no solo será una retrospectiva de lo que ha significado este festival para el país, un espacio que ha traído a figuras legendarias y ha impulsado el talento local, sino también una mirada hacia el futuro, con propuestas sonoras que redefinen los límites de la música contemporánea.



Lineup por días

El festival reveló finalmente cómo se organizarán las presentaciones a lo largo de sus tres jornadas, permitiendo a los asistentes planear con detalle su experiencia.



Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creatror, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke, Yukimatsu, Djo Royel Otis, Timo, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicolás y los fumadores, Six Sex, Elniko Arias, Roz, Peter Blue, Man´´u, Entreco, Error 999, Innexen, Briela Veneno.

The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iban Cornejo, The Whitest Boy Alive, Bobo Moses, HVOB, Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce. Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Ben Böhmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigüeya, Antropikos, Agraciada.

LAURA CAMILA RAMOS

NOTICIAS CARACOL