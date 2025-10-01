En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote Los Informantes
Noticias Caracol  / LOS INFORMANTES  / ¿Cómo es vivir 24 horas diarias con una dolorosa endometriosis? Relato de joven que pidió eutanasia

¿Cómo es vivir 24 horas diarias con una dolorosa endometriosis? Relato de joven que pidió eutanasia

“El dolor es tan fuerte que no puedo respirar, me desmayo, lloro, pero lloro de una forma inagotable”, cuenta Melissa Gaona, una joven de 25 años diagnosticada con endometriosis grado 4.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Thumbnail

Publicidad

Publicidad

Publicidad