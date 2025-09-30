En vivo
COLOMBIA
Atentan contra Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático: "Empezaron a dispararnos como locos"

Atentan contra Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático: “Empezaron a dispararnos como locos”

El político denunció que dos de sus escoltas resultaron heridos por el ataque armado. Es “El Eln es el que quiere acabar con mi vida”, afirmó.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Atentado contra Luis Naranjo, exconcejal de Arauca y miembro del Centro Democrático
Captura de pantalla

