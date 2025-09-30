Atentan contra Luis Naranjo, exconcejal del Centro Democrático: “Empezaron a dispararnos como locos”

El exconcejal por el Centro Democrático Luis Naranjo fue víctima de un atentado en Saravena, Arauca, cuando se movilizaba con sus escoltas en dos vehículos blindados.

Imágenes que circularon en redes sociales evidenciaron los tiros que recibieron las dos camionetas en las que se desplazaba Naranjo y, según denunció la senadora Paloma Valencia, dos escoltas del exconcejal resultaron heridos por el ataque armado.

Varios encapuchados emboscaron al político del Centro Democrático, que ya ha sido víctima de otros tres atentados, de los cuales ha salido ileso. “Esta es la cuarta vez que el Eln atenta contra mi vida, la última fue el 31 de diciembre de 2023, donde caí en un retén de estos bandidos”, relató a Noticias Caracol, denunciando que su esquema no ha sido incrementado, “al contrario, lo que la UNP ha querido hacer es desmejorar los esquemas de protección de los opositores”.



La respuesta de la Unidad Nacional de Protección para aumentar su anillo de seguridad es “que estamos en estudio”, añadió, y afirmó que "si nos descuidamos el próximo en sufrir una barbarie de estas va a ser el doctor Manuel Alexander Pérez Rueda".



¿Cómo fue el atentado contra Luis Naranjo?

El político del Centro Democrático, en su relato a Noticias Caracol en vivo, dijo que a diario sale con dos armas de uso personal, una camisa balística, un chaleco y un segundo chaleco “que es el que porto encima”.

Este martes 30 de septiembre, “sobre las 10:15 de la mañana, me dirigía a hacer un desplazamiento, a visitar a una de las familias que solemos visitar en este proselitismo político que se avecina, y visitando amigos, familias. Acababa de llegar a esta vivienda. No tenía más de tres o cuatro minutos, me estaba tomando un vaso con limonada cuando empezaron los disparos, nos bloquearon sujetos de civil, enchalecados, enfusilados, creo unos diez o doce sujetos. Nos cierran, nos empiezan a disparar más o menos unos tres o cuatro minutos. El esquema de seguridad gracias a Dios reaccionó, se enfrentó con los bandidos, lograron sacarme de ahí. Los vehículos quedaron totalmente inservibles”, describió.

Luis Naranjo detalló que cuenta “con seis hombres de protección y un relevante, los siete estaban ahí y reaccionaron de forma heroica” frente a los criminales que, según dijo, “nos duplicaban en número y en capacidad de armas”.

Afirmó que los criminales, que afirma son del Eln, “los teníamos a no menos de 25 metros por lado y lado. Ellos nos atacaban con ráfagas. Empezaron a dispararnos como locos, llegamos casi a enfrentarlos casi cuerpo a cuerpo”.

Tras repeler el ataque, “logramos llegar al hospital de Saravena, donde desafortunadamente tengo al jefe de seguridad impactado y uno de los muchachos con complicaciones graves. Están en cirugía”, reveló.

Noticia en desarrollo.