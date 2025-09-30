En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
CONCIERTO KENDRICK LAMAR
JULIANA LÓPEZ
MELISA GAONA
PACTO HISTÓRICO
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Carolina Corcho habla de las reformas que promoverá si es elegida primera presidenta de Colombia

Carolina Corcho habla de las reformas que promoverá si es elegida primera presidenta de Colombia

En entrevista con Noticias Caracol, la exiministra de Salud, la única mujer en la consulta del Pacto Histórico que se votará el 26 de octubre, explicó cómo implementaría reformas a la salud, la educación y qué haría en materia económica.

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 30 de sept, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Carolina Corcho.

Publicidad

Publicidad

Publicidad