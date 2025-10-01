Los motivos por los que Nicole Kidman le solicitó el divorcio de Keith Urban

La aclamada actriz Nicole Kidman ha iniciado formalmente los trámites para finalizar su matrimonio con el músico Keith Urban. La noticia, que ha impactado al mundo del entretenimiento, pone fin a una unión de casi 20 años, considerada en muchas ocasiones como un ejemplo de estabilidad en el volátil entorno de Hollywood.

Kidman, de 58 años, presentó la solicitud de divorcio este martes ante el tribunal de circuito del condado de Davidson, en Nashville, Tennessee, ciudad donde ha residido la influyente pareja, de acuerdo con lo publicado por the New York Times. En el documento legal, la ganadora del Óscar alegó "diferencias irreconciliables" como motivo para disolver el matrimonio.



Los inicios de la relación

Los primeros reportes sobre la separación comenzaron a circular el lunes 29 de septiembre, después de que el sitio web de noticias de celebridades TMZ cubriera la primicia. Posteriormente, medios de comunicación como CNN, Billboard y The New York Times confirmaron que la actriz y el ganador del Grammy ya no residen juntos tras 19 años de matrimonio.

Kidman y Urban se conocieron en enero de 2005, cuando ambos fueron homenajeados durante la gala anual G’Day LA, organizada por la Asociación Australiana Estadounidense. Urban, de 57 años, describió más tarde su primer encuentro, bromeando que intentó sonar interesante, pero que se sintió como si se hubiera "colado en el baile real" ante el "aura de otro mundo" de Kidman, sintiendo que estaba conociendo a una "princesa de la vida real".



Aunque Urban confesó haberse sentido inicialmente intimidado para llamarla, la pareja comenzó a salir pocos meses después de ese encuentro. En mayo de 2006, Kidman confirmó su compromiso, y la boda se celebró un mes más tarde en Australia.

Sin embargo, el matrimonio enfrentó desafíos tempranos. Aproximadamente cuatro meses después de la ceremonia, Urban ingresó en rehabilitación, donde permaneció por tres meses. El músico country lamentó el daño causado a Kidman y a sus seres queridos. Urban, quien hoy se mantiene sobrio, ha reconocido públicamente que ese momento fue determinante en su vida, señalando que Kidman había orquestado una intervención.

A lo largo de su relación, la pareja tuvo dos hijas, Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14 años. El matrimonio ha sido destacado no solo por su longevidad, sino también por el apoyo mutuo en sus exitosas carreras. Urban ha manifestado que Kidman lo inspiró a ser "más valiente en el arte" y a seguir una "pura curiosidad" en su música, algo que tuvo un "gran impacto" en su trabajo reciente. En mayo pasado, Urban agradeció públicamente a "Nicole Mary" durante su discurso al recibir el "Triple Crown Award".



Últimos años de la pareja

En 2022, la actriz declaró en una entrevista que conoció a Urban "más tarde en la vida" y que él había sido "lo mejor" que le había pasado. No obstante, la propia Kidman había reflexionado sobre la dificultad de mantener expectativas elevadas, señalando que creerse la "pareja perfecta" podría llevar a problemas.

Las apariciones públicas recientes de la pareja incluyeron un partido de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en junio, y su asistencia conjunta a los Academy of Country Music Awards en mayo. Para Kidman, este es su segundo divorcio. Anteriormente, estuvo casada con el actor Tom Cruise desde 1990 hasta 2001, una unión que duró más de una década. Con Cruise, la actriz comparte dos hijos adoptivos, Isabella Jane, de 32 años, y Connor, de 30 años.

Kidman, ganadora del Óscar a mejor actriz en 2003 por 'Las horas', y una figura estable en las plataformas de streaming con series como Big Little Lies y The Undoing, continúa su intensa agenda de trabajo. Urban, por su parte, es una figura de fama internacional en la música country.

