Resultados Chontico Día último sorteo hoy, miércoles 1 de octubre de 2025: números ganadores

Este miércoles, primero de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 8205 del Chontico Día, chance que juega diariamente a la 1:00 p.m. incluso los domingos ni festivos. Este sorteo tiene mucho interés en el suroccidente del país, con actividad registrada especialmente en el departamento del Valle del Cauca.

El procedimiento del Chontico Día se basa en la elección de un número compuesto por cuatro cifras, dentro del rango que va desde el 0000 hasta el 9999. Esta selección se realiza mediante un sistema aleatorio que permite la participación de cualquier persona interesada. El proceso está diseñado de manera que el resultado pueda ser consultado por el público. Una vez determinado el número ganador, este se difunde a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta autorizados. La publicación del resultado facilita el acceso directo a la información por parte de los participantes. Esta dinámica forma parte del conjunto de medidas que regulan el desarrollo del juego.



Horarios sorteos del Chontico Millonario

Los sorteos del Chontico se realizan en los siguientes horarios:



Chontico Día: todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m.

todos los días del año, incluidos domingos y festivos, a la 1:00 p. m. Chontico Noche:

De lunes a viernes: 7:00 p. m. Sábados: 10:00 p. m. Domingos y festivos: 8:00 p. m. Superchontico Millonario: jueves a las 9:30 p. m.

Cada sorteo del Chontico Día se transmite en vivo, lo que permite a los participantes observar todo el procedimiento. Esta transmisión permite seguir el desarrollo del sorteo y verificar su ejecución. Para garantizar el cumplimiento de las normas del juego, se aplican controles en cada etapa de la extracción. Al finalizar el sorteo, los resultados son publicados por la Lotería del Valle del Cauca, entidad responsable de su operación. La información se difunde a través de medios digitales, canales oficiales y puntos de venta autorizados, lo que permite a los participantes consultar los resultados.



Resultado del Chontico Día del 1 de octubre de 2025

Número ganador:

Quinta cifra:

Últimos resultados del Chontico Millonario

Chance Sorteo Fecha Resultado Chontico Noche 6305 30 de septiembre de 2025 3937 Chontico Día 8204 30 de septiembre de 2025 2618 Chontico Noche 6304 29 de septiembre de 2025 3501 Chontico Día 8203 29 de septiembre de 2025 7942 Chontico Noche 6303 28 de septiembre de 2025 8451 Chontico Día 8202 28 de septiembre de 2025 0832 Chontico Noche 6302 27 de septiembre de 2025 7382 Chontico Día 8201 27 de septiembre de 2025 3254 Super Chontico Noche 6301 25 de septiembre de 2025 2121 Chontico Noche 6300 26 de septiembre de 2025 8121 Chontico Día 8200 26 de septiembre de 2025 3828 Chontico Noche 6299 25 de septiembre de 2025 2307 Chontico Día 8199 25 de septiembre de 2025 4937 Chontico Noche 6298 24 de septiembre de 2025 9474 Chontico Día 8198 24 de septiembre de 2025 1994

¿Cómo se juega el Chontico Millonario?

Seleccione un número de cuatro cifras.

Defina el valor de la apuesta.

Compre el tiquete en un punto de venta autorizado.

Los puntos de venta incluyen establecimientos como tiendas, droguerías, papelerías, supermercados y plataformas como Paga Todo en Bogotá, Soacha y Cundinamarca.

El sistema permite seleccionar el número manualmente o dejar que el sistema lo asigne de forma aleatoria. El valor mínimo de la apuesta es de $500.

Modalidades de premio

El chance Chontico ofrece diferentes formas de ganar, según la cantidad de cifras acertadas y el tipo de apuesta:



Una cifra (la uña): $5 por cada peso apostado.

Dos cifras (la pata): $50 por cada peso apostado.

Tres cifras (pleno): $400 por cada peso apostado.

Tres cifras (combinado): $83 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (superpleno): $4.500 por cada peso apostado.

Cuatro cifras (supercombinado): $308 por cada peso apostado.

El tipo de apuesta debe ser definido al momento de comprar el tiquete. Cada modalidad tiene condiciones específicas de acierto.



¿Cómo se reclama el premio?

El procedimiento para reclamar un premio depende del monto ganado:



Premios menores (hasta $100.000)

Se pueden reclamar directamente en el punto de venta donde se compró el tiquete.

Es necesario presentar el tiquete original en buen estado.

Premios iguales o superiores a $100.000

Se deben reclamar en puntos autorizados como Paga Todo.

Requisitos



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original diligenciado con los datos personales en el reverso.

Presentar fotocopia de la cédula de ciudadanía.

En algunos casos, se puede requerir documentación adicional como el RUT o formularios de certificación para personas no declarantes. El pago se realiza mediante cheque, el cual debe ser cobrado en una entidad bancaria autorizada. El tiquete ganador tiene una vigencia de un año a partir de la fecha del sorteo. Pasado ese plazo, el derecho al cobro prescribe, según lo establecido en el artículo 12 de la Ley 1393 de 2010. El chance Chontico está regulado por Coljuegos, entidad encargada de supervisar los juegos de suerte y azar en Colombia. La operación del juego está autorizada por la Lotería del Valle del Cauca, que garantiza la legalidad y transparencia de los sorteos.



Otros chances en Colombia

Mañana

Antioqueñita Día



Lunes a sábado: 10:00 a. m.

Domingos y festivos: 12:00 p. m.

Dorado Mañana



Lunes a sábado: 10:58 a. m.

Mediodía y tarde

La Culona Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Cafeterito Tarde



Lunes a sábado: 12:00 p. m.

Fantástica Día



Lunes a sábado: 12:57 p. m.

El Samán de la Suerte



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 7:00 p. m.

Paisita Día



Lunes a sábado: 1:00 p. m.

Domingos y festivos: 2:00 p. m.

Chontico Día



Todos los días: 1:00 p. m.

Sinuano Día



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Domingos y festivos: 1:00 p. m.

La Caribeña Día



Todos los días: 2:30 p. m.

Motilón Tarde



Todos los días: 3:00 p. m.

Dorado Tarde



Lunes a sábado: 3:28 p. m.

Pijao de Oro



Lunes a viernes: 2:00 p. m.

Sábado: 9:00 p. m.

Domingo: 10:00 p. m.

Festivos: 8:00 p. m.

Super Astro Sol



Lunes a sábado: 2:30 p. m.

Noche

Paisita Noche



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Chontico Noche



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábado: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Fantástica Noche



Lunes a sábado: 8:30 p. m.

La Culona Noche



Lunes a sábado: 9:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Motilón Noche



Todos los días: 9:00 p. m.

Cafeterito Noche



Lunes a viernes: 10:00 p. m.

Sábado: 11:00 p. m.

Domingos y festivos: 9:00 p. m.

Super Astro Luna



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Sinuano Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

La Caribeña Noche



Lunes a sábado: 10:30 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Dorado Noche



Sábado: 10:15 p. m.

Domingos y festivos: 7:25 p. m.

Paisa Lotto



Sábado: 10:00 p. m.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL