El plato típico colombiano que en China están calificando como un “remedio natural”

Para la influencer china conocida en redes como 'Los Secretos de Emily', este plato es balanceado, pues consumido en la medida adecuada, puede aportar beneficios importantes a la salud.

Por: Laura Camila Ramos
Actualizado: 1 de oct, 2025
Editado por: Laura Camila Ramos
Ajiaco
Es un plato típico de la zona andina colombiana.
Alcaldía de Bogotá.

