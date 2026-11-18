La esperadísima nueva entrega de la saga "Grand Theft Auto", el videojuego más caro de la historia, ya está disponible desde este miércoles para los jugadores de Nueva Zelanda, el primer país en poder descubrirlo gracias al huso horario. Accesible en cada territorio a partir de medianoche del jueves en hora local, "GTA VI" ya batió el récord de reservas en las tiendas en línea de Sony y Microsoft, tras una espera de 13 años desde la última entrega.

Los primeros jugadores de la última entrega de "Grand Theft Auto" pudieron conectarse en Nueva Zelanda el miércoles, marcando el inicio del lanzamiento mundial de este fenómeno de los videojuegos. "GTA VI" estará disponible para PlayStation 5 y Xbox Series el jueves a medianoche, hora local, en cada región donde esté disponible. Eso significó que se lanzó primero en Nueva Zelanda (a las 11:00 GMT del miércoles), y otros jugadores de todo el mundo cambiaron su ubicación a ese país del Lejano Oriente para ser de los primeros en entrar en la nueva Vice City.

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Solo "GTA V", lanzado en 2013, vendió cerca de 235 millones de unidades, según datos de Take-Two Interactive, la empresa matriz de Rockstar. Esta entrega, editada para tres generaciones de consolas (PlayStation 3/XBOX 360, PlayStation 4/XBOX One y PlayStation 5/XBOX Series) y para PC, es el segundo videojuego más vendido de la historia, solo por detrás de "Minecraft". Los juegos de GTA, a diferencia de la mayoría de títulos donde los protagonistas son héroes o guerreros, permiten encarnar a forajidos o exconvictos que cometen infracciones en una gran ciudad, perseguidos por las fuerzas de seguridad.



¿Por qué es tan esperada la nueva entrega de GTA?

Los dos primeros juegos de la serie, que debutaron en 1997, ofrecían una vista cenital de la acción, en la que los jugadores asumían el papel de un criminal en misiones por diferentes ciudades. Pero " GTA III" sentó las bases en 2001 de lo que podían ser los videojuegos, ofreciendo una combinación de un mundo abierto tridimensional, gráficos avanzados y una jugabilidad que cosechó un amplio reconocimiento de la crítica y legiones de fans. Desde entonces , cada nuevo título de GTA ha sido aclamado tanto por los analistas de la industria como por los jugadores por ampliar los límites del medio.



A pesar de no haber lanzado un juego insignia de GTA en más de una década, la serie ha seguido siendo una mina de oro, especialmente gracias a su versión multijugador en línea, donde los usuarios pueden comprar artículos dentro del juego. El último juego de la franquicia, " GTA V", se lanzó en 2013 y alcanzó los mil millones de dólares en ventas minoristas "más rápido que cualquier otro lanzamiento de entretenimiento en la historia", según ha declarado Take-Two. Según las cifras más recientes de la compañía, " GTA V" ha vendido alrededor de 230 millones de copias, lo que lo convierte en el segundo videojuego más vendido de todos los tiempos, solo por detrás de Minecraft. Según Take-Two, la franquicia completa de GTA ha vendido la friolera de 470 millones de unidades.



Un imán para la controversia

El rotundo éxito de la saga desató una ola de controversias. Los críticos acusaron a la serie de glorificar la violencia e incitar a los jugadores a cometer actos delictivos, acusaciones que los ejecutivos de Take-Two negaron. Los juegos de GTA también han recibido fuertes críticas por sus representaciones de tortura y por los retratos misóginos de las mujeres, muchas de las cuales aparecen como trabajadoras sexuales o bailarinas de striptease.



También se la ha acusado de promover caricaturas étnicas: un análisis de AFP reveló que más de tres cuartas partes de los personajes italianos y rusos estaban involucrados en actividades delictivas, en comparación con el 27 por ciento de los estadounidenses. A pesar de haber sido elogiados por su sátira cultural, a menudo mordaz, el nivel de violencia en los juegos ha provocado prohibiciones y restricciones ocasionales en algunos países, incluyendo una cadena de tiendas en Australia en 2014.

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GTA se ha convertido en una institución cultural, generando innumerables memes y atrayendo a grandes estrellas a su elenco. Tommy Vercetti, el personaje principal de " GTA : Vice City" de 2002, fue doblado por la estrella de Hollywood Ray Liotta. Otros cameos en la serie incluyen a Samuel L. Jackson, Burt Reynolds, el músico Phil Collins y el comediante Ricky Gervais. En 2021, apareció la superestrella del hip-hop Dr. Dre.

El dúo francés de música electrónica Justice ha compuesto la banda sonora de " GTA VI", y un álbum basado en el universo del juego reúne a músicos como el rapero Travis Scott y el guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards.

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Con información de AFP

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