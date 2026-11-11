‘Mogging’, la palabra de 2026 según un prestigioso diccionario británico: ¿qué significa?

Si en los últimos meses ha visto en redes sociales palabras como 'mogging', 'style mogging' o 'hair mogging' y no entiende exactamente a qué se refieren, no es el único. La expresión empezó a ganar espacio en redes sociales y este año llegó incluso a una de las listas de palabras más destacadas del idioma inglés. Collins, reconocido diccionario británico, eligió 'mogging' como su palabra del año 2026, después de registrar un aumento del 210% en su uso durante el año. El diccionario señaló que el término se ha extendido especialmente entre usuarios de las generaciones Z y Alfa, tanto en internet como en conversaciones fuera de las redes. Pero ¿qué quiere decir exactamente?



¿Qué significa 'mogging' y por qué se volvió popular?

'Mogging' se usa para describir una situación en la que una persona opaca, supera o destaca frente a otra, principalmente por su apariencia física. Un ejemplo sencillo puede darse en una fotografía. Dos amigos aparecen juntos y uno considera que salió mucho mejor que el otro. En una conversación en redes podría decir que 'lo moggeó', es decir, que terminó destacándose frente a esa persona. La expresión también puede utilizarse cuando se comparan aspectos de la apariencia, por eso términos derivados como 'style mogging', relacionado con destacar por la forma de vestir, o 'hair mogging' si se centra en el cabello.

Y aunque parece un término usado de manera negativa, no necesariamente es así. En internet puede aparecer como una broma entre amigos, como un comentario sobre una fotografía o incluso como una forma de reconocer que alguien sobresale frente a otra persona. Como casi todas las expresiones nacidas en redes sociales, el sentido depende de la situación y de la intención de quien lo utiliza. Aunque actualmente se encuentra con mayor facilidad en redes sociales, la expresión tiene antecedentes en distintas comunidades de internet.

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Una de las explicaciones sobre su origen la relaciona con AMOG, sigla de 'Alpha Male of the Group', que en español puede traducirse como "macho alfa del grupo". El término estuvo relacionado con foros de culturismo y posteriormente con comunidades de la llamada manosfera y grupos incel. Sin embargo, con los años comenzó a utilizarse en espacios mucho más amplios. Esa transformación es precisamente una de las características de las palabras que nacen o se popularizan en internet. En el caso de “mogging”, actualmente es frecuente encontrarla en contenidos relacionados con la apariencia física y el llamado 'lookmaxxing', término utilizado para referirse a prácticas y consejos dirigidos a mejorar la apariencia.



Otras palabras que estuvieron entre las finalistas

'Mogging' fue escogida entre varias expresiones que Collins incluyó en su lista de palabras destacadas de 2026. Una de ellas fue 'ghost job', utilizada para referirse a ofertas de empleo que permanecen publicadas pese a que la empresa no tendría una intención real de contratar. También apareció 'hydration break', una expresión que ganó presencia durante el Mundial masculino de fútbol de este año y que hace referencia a las pausas para hidratarse. Otra de las finalistas fue 'P(doom)', término empleado para hablar de la probabilidad estimada de que la inteligencia artificial contribuya a un colapso de la civilización.



La lista también incluyó 'Manchesterism', palabra relacionada con el enfoque político de Andy Burnham y su propuesta de trasladar mayor poder de decisión desde el Gobierno central hacia las regiones. En 2025, Collins había escogido 'vibe coding', una expresión relacionada con el desarrollo de aplicaciones y páginas web mediante instrucciones dadas a herramientas de inteligencia artificial.



VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

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