Guajira, del Desafío XX, aclaró si tiene una relación con Altafulla

En el mundo de las personalidades de redes sociales, quienes constantemente están creando contenido para sus millones de seguidores sobre estilo de vida, belleza, viajes, deporte y un sinfín de temas de interés para los internautas. Sin embargo, un tema que comúnmente es el que más interesa a los usuarios de redes es la vida amorosa de estos personajes.

Kelly Ríos, más conocida como Guajira, finalista y ganadora del Desafío en sus ediciones de 2023 y 2024, respectivamente, es una de esas estrellas de redes que constantemente recibe preguntas sobre su vida amorosa, de la cual ella no revela muchos detalles, pero los usuarios de redes la han vinculado románticamente en diferentes ocasiones con otras personalidades.

Luego de mucho tiempo en el que los chismes y rumores la unían con Kevyn Rúa, a quien apoyó para ganar el Desafío XX, un nuevo supuesto romance involucra a la mujer. En esta ocasión la están relacionando con Altafulla, cantante de champeta y creador de contenido. La oriunda de Dibulla decidió aclarar qué está pasando entre ella y el otro famoso.

¿Qué relación tienen Guajira y Altafulla?

Ante la relevancia que ha tomado recientemente Andrés Altafulla, tras su paso por un reality, los internautas están indagando profundamente entre sus seguidores y las personalidades que hacen parte de sus redes. Entre ellas encontraron a Kelly Ríos, lo que empezó a despertar dudas sobre una posible relación amorosa entre los dos, debido al amor que ambos tienen por la champeta.

En una reciente actividad de 'Preguntas y respuestas' que Guajira abrió en su cuenta de Instagram, el nombre de Altafulla empezó a figurar en múltiples preguntas y la también deportista decidió no ignorar el tema y responder. "¿Estás con Altafulla?", le escribió un seguidor a Ríos y ella, con emoticones de risa, reveló que más de 200 preguntas estaban relacionadas con el cantante.

Guajira confesó que estaba sorprendida ante los rumores de una supuesta relación con el cantante barranquillero y no entendía de dónde había surgido la duda. "¿Solo porque nos seguimos'", cuestionó la exparticipante del Desafío, dejando claro que seguir o no a una persona en redes sociales no debería ser un factor para definir si dos personas están vinculados amorosamente.

Finalmente, Ríos aclaró cuál es su relación con el cantante de champeta. "No somos amigos de toda la vida, ni los bff, pero sí hemos coincidido varias veces y hemos hablado desde antes de todo esto". De esta manera, Guajira le dio cierre a los rumores de su posible relación con Altafulla, quien públicamente tiene un noviazgo con la también creadora de contenido Karina García.

¿Qué pasó entre Kevyn y Guajira?

Guajira y Kevyn, los ganadores del Desafío XX, construyeron una gran amistad dentro y fuera de la competencia, generando incluso rumores de que eran pareja, cosa que ambos desmintieron en diferentes ocasiones. Su buena relación no solo los llevó a alzar la copa de la competencia, sino también a vivir juntos en Medellín luego de la gran final del juego.

Él, oriundo de Puerto Boyacá, decidió irse a vivir por temas laborales a la capital antioqueña bajo el mismo techo de su compañera. Después de varios meses, dejaron de publicar contenido juntos y esto generó alerta entre sus seguidores, quienes seguían especulando que había u noviazgo secreto entre los dos.

Ante las constantes preguntas sobre qué había pasado con Kevyn, Guajira también decidió explicar que tomaron caminos diferentes. "Kevyn ya se fue a su súper apartamento. Está disfrutando de esta etapa tan bonita, nueva de su vida", reveló y aclaró también que su amistad seguía intacta y que no hubo problemas entre ellos. "Obviamente cuenta conmigo. Me hace enormemente feliz todo lo lindo que le está pasando".

